Ekonom till Individ & Familjeomsorg
Kungsbacka Kommun / Företagsekonomjobb / Kungsbacka Visa alla företagsekonomjobb i Kungsbacka
2026-01-02
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med ekonomi samtidigt som du bidrar till vår samhällsviktiga verksamhet? Då kan detta vara en tjänst för dig! Nu söker vi en ekonom i en intressant och spännande roll, med fokus på att motverka välfärdsbrott.
Varmt välkommen med din ansökan.
Rollen som ekonom hos oss
Som ekonom hos oss på förvaltningen Individ och Familjeomsorg får du en varierad och meningsfull roll där din insats verkligen gör skillnad. Vi söker dig som inte bara har koll på siffror utan med en analytisk blick kan se helheten och tolka samband. Du blir en central del av vårt arbete att förebygga, motverka och upptäcka välfärdsbrottslighet.
Du kommer bland annat:
- Genomföra kvalificerade ekonomiska analyser.
- Tillsammans med dina kollegor stödja förvaltningen i ekonomiska processer.
- Arbeta med bokslut, prognos och budget.
- Utveckla och följa upp interna kontrollsystem.
- Samverka med handläggare, chefer och externa aktörer för att stärka arbetet mot välfärdsbrottslighet.
- Bidra till utbildningsinsatser och kunskapshöjning inom förvaltningen.
- Identifiera mönster, avvikelser och risker i ekonomiska flöden.Publiceringsdatum2026-01-02Profil
Du är en lyhörd och nyfiken person som har lätt för att ta in och anpassa dig till din omgivning. Med ett pedagogiskt arbetssätt förklarar du ekonomiska samband på ett tydligt och engagerande sätt. Du uppskattar en nära dialog med våra enhetschefer och ser uppföljning av ekonomin som en viktig del i det gemensamma utvecklingsarbetet. Din kommunikativa förmåga gör att du anpassar budskapet efter både mottagare och situation. Vi ser att du är initiativrik, bygger nya kontakter och vårdar befintliga relationer. Du tar ansvar för dina uppgifter och arbetar strukturerat och analytiskt för att nå resultat. Du har förmågan att prioritera effektivt, ser möjligheter i förändring och bidrar gärna med nya perspektiv i arbetsrelaterade frågor. Du är en van systemanvändare och har lätt för att lära dig nya system. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
- En relevant högskole-universitetsutbildning inom ekonomi på lägst kandidatnivå.
- Goda kunskaper i Excel och ekonomisystem (från utbildning eller erfarenhet).
Det är meriterande om du har:
- Relevant erfarenhet från offentlig förvaltning.
- Arbetat med att motverka välfärdsbrottslighet.
Läs gärna mer om oss
I rollen som ekonom tillhör du enheten Ekonomi och administration inom förvaltningen Individ och Familjeomsorg. Vi är en värdefull stödfunktion och anpassar vårt arbete med verksamhetens bästa i fokus. Här får du möjlighet att vara med och påverka, komma med förbättringsförslag och tillsammans med oss skapa en hållbar och effektiv ekonomi genom hela förvaltningen.https://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-individ--familjeomsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning på heltid, 2026-02-02 till 2027-02-28. Anställningen är ett vikariat med chans till förlängning.
Observera att en tillsättning kan innebära en utökad bakgrundskontroll, samt ska ett utdrag ur aktuellt belastningsregister uppvisas i samband med en anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Sa-har-ar-det-att-jobba-hos-oss/
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 11 januari.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
#LI-KUNGSBACKA
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/890". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Karin Nielsen, enhetschef karin.nielsen@kungsbacka.se Jobbnummer
9667954