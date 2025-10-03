Ekonom till icke vinstdrivande assistansanordnare
2025-10-03
Nu behövs en siffernörd mer än någonsin!
Älskar du siffror? Är du skarpsinnig, ser lätt samband och mönster, snabbfotad och kreativ? Kan du förklara komplexa saker på ett begripligt sätt? Är du relativt nyexaminerad eller kanske inne på ditt andra jobb? Då är du den vi söker!
Om oss: JAG Personlig assistans är ett assistanskooperativ för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstintresse. Läs mer på jag.se/assistans.
Om rollen: Vi söker en ekonom med ett öga för digitalisering och problemlösning. Du kommer att utföra redovisning, budgetuppföljning och ekonomiskt utfall, samt stötta våra uppdragsgivare i deras ekonomiska planering. Du kommer att bli en nyckelperson i vår digitaliseringsresa genom att automatisera och hitta lösningar anpassade till dagens krav.
Vi söker dig som är:
- Pedagogisk och kan förklara ekonomiska samband på ett enkelt sätt.
- Förmögen att se övergripande beroenden, även komplexa sådana.
- Samarbetsvillig med förmåga att arbeta prestigelöst i team.Publiceringsdatum2025-10-03Kvalifikationer
- Kandidatexamen inom ekonomi, gärna med inriktning på redovisning.
- Erfarenhet av Microsoft Dynamics 365 Business Central, tidrapporteringssystemet Aiai, utläggshanteringssystemet Findity samt lönesystemet Agda är meriterande.
- Flytande i svenska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder:
- Kontor i centrala Stockholm.
- Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och andra förmåner.
- En trevlig och dynamisk arbetsmiljö.
- Ett meningsfullt och utvecklande arbete i en värderingsstyrd organisation.
Tjänsten gäller en tillsvidareanställning, 100%.Arbetsplats: JAGs kansli i centrala Stockholm.Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse. Vi kallar till intervju löpande och anställer när vi hittat rätt person.
Din arbetsgivare blir JAG Personlig assistans, Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstintresse. Vi var med och drev fram assistansreformen genom en pilotverksamhet som startade redan 1992 och har idag över 4 000 anställda personliga assistenter. På kontoret i centrala Stockholm finns ca 70 trevliga och engagerade medarbetare.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Sista ansökningsdatum är 24 oktober 2025. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan nu!
Mejla till rekryterande chef katarina.holm@jag.se
om du har frågor om tjänsten.
Välkommen med din ansökan!
JAG Personlig assistans är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Vi är stolta över våra assistenter och vill att du som assistent ska trivas och vilja stanna länge och utvecklas. Vi finns i hela Sverige och har dotterbolag i Norge och Finland.
Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
JAG Personlig assistans
