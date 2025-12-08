Ekonom till enheten för finansiella sammanlänkningar
2025-12-08
Är du en kunnig ekonom med erfarenhet av och kunskap om icke-banker, som fonder och försäkringsföretag, samt datadriven analys? Vill du bidra till analys och policyståndpunkter om dessa finansiella aktörer? Då är det här en tjänst för dig.
VI ERBJUDER DIG utmanande arbetsuppgifter i en händelserik miljö där Sveriges ekonomiska utveckling står i fokus. Då enheten för finansiella sammanlänkningar är en relativt ny enhet finns goda möjligheter att påverka inriktningen framöver.
DET HÄR GÖR DU HOS
Avdelningen för finansiell stabilitet bedriver analys och utvecklar policybudskap som ska förbättra den finansiella stabiliteten i Sverige. En viktig del av din portfölj kommer vara att utveckla analysen kring och identifiera hur olika aktörer påverkar och är sammanlänkande med det finansiella systemet. Du kommer särskilt att fokusera på risker relaterade till icke-banker och finansiella marknader.
Du arbetar med analyser, tar fram underlag och bereder avdelningen och direktionen i de frågor du arbetar med, inklusive inför internationella möten. Beroende på kunskap och erfarenhet finns även möjlighet att ingå i bankens tvärfunktionella arbete med databearbetning.
DITT TEAM
Enheten för finansiella sammanlänkningar är en av fyra enheter på avdelningen för finansiell stabilitet och består av drygt tio medarbetare. Enhetens uppdrag inkluderar att analysera sammanlänkningar i det finansiella systemet, med fokus på icke-banker och viktiga finansiella marknaders funktionssätt. Enheten har även ansvar inom ramen för Riksbankens roll som likviditetsförsörjare i kris samt ett brett internationellt arbete, bland annat inom ramen för den Europeiska systemrisknämnden (ESRB).
MER OM DIG
Vi söker dig som har flerårig relevant arbetslivserfarenhet av att arbeta med analys av icke-banker, som till exempel fonder och försäkringsföretag, och de marknader de verkar på. Du har en kandidatexamen eller högre inom nationalekonomi, finansiell ekonomi eller annan motsvarande utbildning från universitet eller högskola. Det är meriterande om du har arbetat med policy- och regleringsfrågor relaterat till fonder och/eller försäkringsbolag. Du är bra på och bekväm med att analysera och hantera data. Om du har erfarenhet av programmering i Python och kan hantera stora datamängder är detta meriterande. Även erfarenhet av modellarbete eller stresstester är meriterande. Vi förutsätter att du kan uttrycka dig väl på både svenska och engelska såväl i tal som i skrift.
När det gäller dig som person lägger vi stor vikt vid att du är en genuin lagspelare med god samarbetsförmåga, hög initiativkraft och ett gott omdöme samt har en flexibilitet som ger dig förmågan att kunna arbeta i en föränderlig miljö. Du har en väl utvecklad analytisk förmåga, såväl numerisk som språklig.
MER OM TJÄNSTEN
Tillträde: Så snart som möjligt/våren 2026
Anställningstyp: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
Placering: Huvudkontoren på Brunkebergstorg och Klara i centrala Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Möjlighet att jobba distans: 1 eller 2 dagar i veckan
Förmåner: Generösa semestervillkor, löneväxling till pension, subventionerad lunch, friskvårdsbidrag, subventionerad massage och tillgång till gym.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande registerkontroll, säkerhetsprövningssamtal och särskild personutredning görs då för slutkandidaten. För vissa tjänster ställs krav på svenskt medborgarskap.
ATT JOBBA PÅ RIKSBANKEN
Riksbanken är en myndighet under riksdagen som ser till att pengarna behåller sitt värde över tid och att betalningar kan ske säkert och effektivt. Vi ger också ut Sveriges sedlar och mynt. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för en stark och säker ekonomi. Här får du utmaning och utveckling varje dag i en händelserik miljö. Läs mer om hur det är att arbeta på Riksbanken här.
ANSÖK
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev samt relevanta intyg/betyg senast den 2 januari 2026. Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta enhetschef Åsa Ekelund: asa.ekelund@riksbank.se
fram till den 23 december 2025. Vi vill att du i denna rekrytering besvarar ett antal urvalsfrågor. Intervjuer kommer att inledas under vecka 3. Logiska tester och arbetsprov kan komma att ingå som en del av rekryteringsprocessen. Vi genomför också bakgrundskontroller på slutkandidaterna, vilket innebär att vi kontrollerar examensbevis eller annat dokument som styrker din utbildning.
