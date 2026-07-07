Ekonom till Ekonomisk Förvaltning HSB Stockholm
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Är du en noggrann redovisningsekonom som gillar tydliga ramar, systematiskt arbete och vill bli en del av ett fantastiskt team i höst? HSB Stockholm söker nu en konsult för ett fokuserat och viktigt uppdrag under två månader!Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Som ekonomkonsult hos HSB Stockholm kliver du in under en intensiv och spännande övergångsperiod. Du kommer att tillhöra avdelningen för Ekonomisk förvaltning, som stöttar bostadsrättsföreningar med trygg och professionell ekonomisk hantering. I stället för att ha ett eget kundansvar, kommer du att få äga och driva två tydligt avgränsade och affärskritiska ansvarsområden.
Det här är ett konsultuppdrag på heltid med start i slutet av augusti/början av september och pågår under två månader (september och oktober), med placering på HSBs trevliga kontor i Solna (teamet har även kontor i Hammarby Sjöstad och Haninge). För rätt person finns det möjlighet till förlängning, då hösten är en intensiv period. Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta fokuserat med två stora, prioriterade projekt där du följer tydliga instruktioner och lathundar, med god stöttning från ett kompetent team:
Omläggning från K2 till K3: Du för över uppgifter från bostadsrättsföreningar till färdiga mallar och läser in dessa i anläggningsregistret i bokföringssystemet. Uträkningarna sker till viss del automatiskt, men du ansvarar för den ekonomiska logiken och nödvändig handpåläggningen.
Hantering av omsättningsmoms: Du räknar ut nya momsnycklar för respektive år, jämför dessa mot befintliga nycklar och deklarerar avvikelser till Skatteverket.
Kund- och internkontakt: Löpande kontakt via telefon och mail med kollegor och kunder för att samla in information och räta ut frågetecken längs vägen.
Systemarbete: Dokumentation, inmatning och kvalitetssäkring i affärssystemet Agresso (Unit4) samt uppdateringar inför en kommande molnflytt.
Vi söker dig som
En stabil bakgrund som redovisningsekonom eller motsvarande, med god övergripande ekonomisk förståelse.
Erfarenhet av att arbeta med anläggningsregister och har ett gott öga för tillgångar och avskrivningar.
Goda kunskaper i Excel och vana av att arbeta i komplexa affärssystem.
Mycket god kommunikationsförmåga i svenska i tal och skrift.
Det är starkt meriterande om du har
Erfarenhet av affärssystemet Agresso / Unit4.
Tidigare erfarenhet av konsultuppdrag eller arbete på redovisningsbyrå med flera parallella bolag/kunder.
Erfarenhet av eller grundläggande koll på BRF-ekonomi och fastighetsbranschen.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Systematisk och noggrann: Du arbetar lugnt och metodiskt, tar processer steg för steg och dubbelkollar hellre en siffra för mycket än en för lite.
Självgående och initiativtagande: Du har inga problem med att själv leta efter svar i befintliga lathundar, och du tvekar inte att "trycka på knappen" när du känner dig trygg.
Orädd och kommunikativ: Eftersom uppdraget är kort har du lätt för att ta in ny information, ställa frågor när du kör fast och lyfta luren till kunder eller kollegor när det behövs.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "DKRUI0". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9995952