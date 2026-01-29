Ekonom som vill gå mot Controlling och Analys? Norrort
2026-01-29
Vårt uppdrag:
Vill du ta nästa steg i din ekonomikarriär och utvecklas mot controlling och finansiell analys? Vi söker en ekonom med minst 3 års erfarenhet av redovisning som vill växa i rollen och få bred erfarenhet av verksamhetsnära ekonomi. Uppdraget är initialt en konsultlösning, men kunden har tydlig avsikt att anställa rätt kandidat.
Företaget är intressant och under tillväxt, vilket ger dig möjlighet att vara med och påverka samt utveckla ekonomifunktionen i ett spännande skede. Kontoret ligger i norra Stockholm med goda parkeringsmöjligheter. Tjänsten är på heltid med start så snart som möjligt.
Är du nyfiken på hur det är att jobba som konsult hos oss? Gå gärna in och läs vad våra medarbetare säger om oss på: https://www.reco.se/avanzera-ab
Här får du möjlighet att arbeta med varierande och utvecklande uppgifter och få en djup förståelse för verksamheten.
Du kommer bland annat att:
• Följa upp kostnader och intäkter samt analysera resultat
• Delta i budget- och prognosarbete
• Ta fram rapporter och analyser som stödjer ledning och projektteam
• Bidra till förbättring och strukturering av ekonomiska processer
I rollen blir du en del av ett team som värdesätter engagemang, nyfikenhet och initiativ. Du får använda din analytiska förmåga och utveckla ett helhetsperspektiv inom ekonomi och controlling. Rollen erbjuder både variation och ansvar och ger dig möjlighet att växa tillsammans med företaget.Bakgrund
Vi söker dig som:
• Har minst 3 års erfarenhet av redovisning, gärna från lite större verksamhet
• Vill utvecklas mot controlling och finansiell analys
• Har vana av större ekonomisystem och mycket goda kunskaper i Excel
• Kommunicerar väl på svenska och engelska
• Är analytisk, strukturerad, nyfiken och vill göra skillnad
Är du redo att ta nästa steg i din ekonomikarriär? Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
Avanzera grundades 1998. Hos oss får du en personlig konsultchef som är med dig genom hela resan från intervju till uppföljning av uppdraget. Vi lägger stor vikt vid personliga relationer och att vårt samarbete ska bli bra och långsiktigt.
Något som är viktigt för dig som ser dig omkring efter ett nytt jobb är att vi är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag genom Kompetensföretagen vilket innebär att vi har kollektivavtal och försäkringar vilket är en trygghet för dig bland annat genom att du har tjänstepension. En annan trygghet är att vi varit verksamma i mer än 20 år i branschen vilket borgar för att vi arbetar med långsiktiga relationer med både kunder och våra anställda. Vi är det enda bemanningsföretaget som uppmanar alla kunder och anställda att lämna omdömen om oss genom Reco. Här kan du läsa omdömen från våra anställda och våra kunder https://www.reco.se/avanzera-ab.
