Ekonom sökes till växande vårdkoncern med 4-5 enheter

Vi söker en självgående ekonom som tar helhetsansvar för ekonomin i en växande privat vårdkoncern inom primärvård i Malmö. Du blir navet i den löpande ekonomin och en viktig partner till ledningen.Publiceringsdatum2025-08-16Dina arbetsuppgifter
• Löpande bokföring, avstämningar och periodiseringar
• Leverantörs- och kundreskontra, attestflöden och betalningar
• Månadsbokslut, resultat- och likviditetsuppföljning per enhet
• Lönehantering, kontrolluppgifter och arbetsgivardeklaration (AGI)
• Budget, prognoser och kostnadsuppföljning (enhets- och koncernnivå)
• Rapportering till ledning, styrelse och myndigheter
• Kontakt med bank, revisor och myndigheter
• Hantering av dagskassor och kassaregister
• Uppföljning av intäktsflöden kopplade till primärvårdsersättning/Hälsoval
• Framtagning och analys av ekonomiunderlag Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi/redovisning
• Flera års erfarenhet av liknande roll, gärna inom vård eller privat tjänstesektor
• Mycket goda kunskaper i bokföring och Excel/Office
• Erfarenhet av löneprocesser samt svenska skatter och avgifter
• Erfarenhet av Region Skånes rapporteringsrutiner
• Meriterande med kunskap om Hälsoval/Region Skåne och system som Fortnox
• Erfarenhet av ekonomiuttag ur journalsystem (t.ex. PASiS och QlikView)Dina personliga egenskaper
• Noggrann, strukturerad och ansvarstagande
• Analytisk med förmåga att se helheten och driva förbättringar
• Kommunikativ och serviceinriktad, med god samarbetsförmåga
Vi erbjuder:
• En bred och viktig roll med stort mandat
• Trygg arbetsgivare med korta beslutsvägar och goda utvecklingsmöjligheter
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Endast kandidater som går vidare i processen kommer att kontaktas. Så ansöker du
