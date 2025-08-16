Ekonom sökes till växande vårdkoncern med 4-5 enheter

Hälsopartner i Malmö AB / Ekonomichefsjobb / Malmö
2025-08-16


Vi söker en självgående ekonom som tar helhetsansvar för ekonomin i en växande privat vårdkoncern inom primärvård i Malmö. Du blir navet i den löpande ekonomin och en viktig partner till ledningen.

Publiceringsdatum
2025-08-16

Dina arbetsuppgifter
• Löpande bokföring, avstämningar och periodiseringar
• Leverantörs- och kundreskontra, attestflöden och betalningar
• Månadsbokslut, resultat- och likviditetsuppföljning per enhet
• Lönehantering, kontrolluppgifter och arbetsgivardeklaration (AGI)
• Budget, prognoser och kostnadsuppföljning (enhets- och koncernnivå)
• Rapportering till ledning, styrelse och myndigheter
• Kontakt med bank, revisor och myndigheter
• Hantering av dagskassor och kassaregister
• Uppföljning av intäktsflöden kopplade till primärvårdsersättning/Hälsoval
• Framtagning och analys av ekonomiunderlag

Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi/redovisning
• Flera års erfarenhet av liknande roll, gärna inom vård eller privat tjänstesektor
• Mycket goda kunskaper i bokföring och Excel/Office
• Erfarenhet av löneprocesser samt svenska skatter och avgifter
• Erfarenhet av Region Skånes rapporteringsrutiner
• Meriterande med kunskap om Hälsoval/Region Skåne och system som Fortnox
• Erfarenhet av ekonomiuttag ur journalsystem (t.ex. PASiS och QlikView)

Dina personliga egenskaper
• Noggrann, strukturerad och ansvarstagande
• Analytisk med förmåga att se helheten och driva förbättringar
• Kommunikativ och serviceinriktad, med god samarbetsförmåga

Vi erbjuder:
• En bred och viktig roll med stort mandat
• Trygg arbetsgivare med korta beslutsvägar och goda utvecklingsmöjligheter

Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Endast kandidater som går vidare i processen kommer att kontaktas.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: jobb@godhalsavardcentral.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hälsopartner i Malmö AB (org.nr 559088-0356)
Norra Bulltoftavägen 65B (visa karta)
212 21  MALMÖ

Arbetsplats
God Hälsa Vårdcentral Kirseberg

Jobbnummer
9461326

