Ekonom sökes till Socialtjänsten på Laholms kommun
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2026-06-29
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Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare – varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredömePubliceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Som ekonom inom Socialförvaltningen arbetar du med resursfördelning, budgetarbete, månadsredovisning, prognosarbete, analyser och bokslut.
Att arbeta för en effektiv verksamheten är en viktig del i rollen är det konsultativa stödet till cheferna inom förvaltningen. Stödet sker genom dialog och samarbete för att nå mål och en ekonomi i balans. Vidare ingår det att ta fram och presentera underlag och rapporter till både ledningsgrupp och nämnd.
En betydande del av förvaltningens intäkter består av riktade statsbidrag, som hanteras ekonomiskt av förvaltningens ekonomer. Du kommer därför att arbeta med budgetering, uppföljning och ekonomisk planering kopplat till riktade statsbidrag för Socialförvaltningen
Du ingår i det kommunövergripande ekonomnätverket med övriga förvaltningars ekonomer.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleutbildning inom ekonomi, minst 3 år,
• du är kunnig i lagstiftning och dess förarbete samt de regelverk som styr arbete.
• du har erfarenhet av ekonomisystem
• du har en god vana att dokumentera.
• du kan uttrycka dig väl i svenska i både tal och skrift.
Du har minst 1 års arbetserfarenhet och kompetens som krävs för att förstå ekonomiområdet och leda arbetet framåt. Det är meriterande om du har erfarenhet från offentlig eller skattefinansierad verksamhet.
Du har god förmåga till kommunikation och samarbete, samt engagemang. Som person ser du nya möjligheter utifrån omvärldsförändringar, är strukturerad och har analytisk förmåga att se samband och helheter. Du kan även växla mellan operativa och strategiska perspektiv med ett lösningsfokus. Eftersom tjänsten innebär många både externa och interna kontakter är det viktigt med ett serviceinriktat förhållningssätt samt god samarbetsförmåga. . Vidare förväntas du kunna presentera komplex information på ett lätt, tydligt och inspirerande sätt
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Antal tjänster: 1 Vikariat 1 år.
Tillträde 1 november 2026, eller enligt överenskommelse, med möjlighet till förlängning
Intervjuer kommer ske måndagen den 17 augusti kl. 8.00 -17.00
Lönespridning för tjänsten lönesättning 2026: Lägst 36 100 Medel 44 495 Högsta 49 450 kr/mån. Lönesättning påverkas av erfarenhet och kunskap.
Övriga upplysningar
Är du intresserad utav uppdraget som RIB brandman i Laholms kommun kan du gå in på: Räddningstjänst - Laholms kommun
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola. Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning | Polismyndigheten
Arbete inom skola eller förskola | Polismyndigheten
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Information till annonssäljare
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laholms Kommun
(org.nr 212000-1223), https://www.laholm.se/
Humlegången 6 (visa karta
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312 80 LAHOLM Arbetsplats
Socialförvaltningen Jobbnummer
9982307