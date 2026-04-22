Ekonom sökes till Smålands Stålgjuteri AB i Eksjö
Konsultia AB / Ekonomichefsjobb / Eksjö
2026-04-22
Om kundföretaget
Smålands Stålgjuteri AB är ett stålgjuteri i andra generationen med ca 40 anställda. Företaget ägs idag av företagsgruppen OPIMA AB. Företaget är beläget på det småländska höglandet, närmare bestämt i Eksjö.
De är en del av en spännande industri där teknik, precision och materialkunskap möts - och där formgjutet stål blir till slitstarka lösningar för framtiden.
Smålands Stålgjuteri AB är en av regionens ledande aktörer inom formgjutet stål och komponenter i seghärdat stål. Verksamheten präglas av lång erfarenhet, stark framtidstro och ett tydligt fokus på kvalitet och hållbar produktion - något man når tack vare engagerade medarbetare som trivs och utvecklas.
I gjuteriet tillverkas kundanpassade produkter för krävande miljöer och industrier världen över. Genom modern teknik, gediget hantverk och korta beslutsvägar kombinerar man tradition med innovation. www.ssg.nu
Vi söker en erfaren ekonom till vår kund Smålands Stålgjuteri i Eksjö AB. Rollen passar dig som trivs med att ha helhetsansvar och arbeta nära verksamheten. Du kommer att hantera allt från löpande bokföring och löner till bokslut, skatter och likviditetsrapportering, och vara en viktig del i att skapa struktur, kvalitet och framdrift i ekonomiarbetet. Du arbetar på plats på kundens kontor i Eksjö.
Vi söker dig som är prestigelös, initiativtagande och lösningsorienterad. Du har förmågan att självständigt driva ditt arbete framåt, samtidigt som du är en lagspelare som bidrar till ett gott samarbete och en positiv arbetsmiljö. Du är van att ta ansvar, ser vad som behöver göras och tvekar inte att hugga i där det behövs.
Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta i Monitor och/eller Kontek.
Tjänsten kan tillsättas antingen genom inhyrning eller direktrekrytering, beroende på vad som passar bäst för både dig och verksamheten. All kontakt hänvisas till ansvarig person på Konsultia.
Välkommen med din ansökan!
Konsultia är specialiserade på industribemanning och rekrytering, och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), https://konsultia.se/
Östanå Björkvägen 8 (visa karta
)
574 42 VETLANDA Arbetsplats
Smålands Stålgjuteri AB Kontakt
Maja Schentz maja.schentz@konsultia.se +46 70 578 76 40 Jobbnummer
9870760