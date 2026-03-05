Ekonom SAP R/3 för uppdrag till kund i Arlöv!
Poolia AB / Redovisningsekonomjobb / Malmö Visa alla redovisningsekonomjobb i Malmö
2026-03-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Malmö
, Lund
, Kävlinge
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Vi söker nu en självgående ekonomikonsult till ett uppdrag hos en av våra kunder i Arlöv. Uppdraget startar omgående och tillsätts på grund av sjukskrivning. För rätt person finns möjlighet att på sikt fortsätta hos kunden beroende på verksamhetens behov.
Du kommer att arbeta brett inom ekonomi och vara en viktig del i att säkerställa att de dagliga ekonomiprocesserna fungerar stabilt och effektivt.
Placering är hos kunden i Arlöv och arbetet sker främst på plats.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen ansvarar du för flera centrala delar av ekonomifunktionen och arbetar både operativt och strukturerat med ekonomiska processer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Leverantörsreskontra:
• Hantering av arbetsflöden i leverantörsreskontra
• Bokning, avstämning och betalningar
Bank:
• Avstämning av bankkonton
• Bokning av manuella betalningar
• Avstämning av cashpool samt hantering av ränta
• Valutahantering och exchange rate-värderingar
Kundreskontra:
• Monitorera och hantera batchinput från försystem (Traffic Management)
• Hantering av inbetalningar samt utredning av oidentifierade betalningar
• Framtagning av åldersanalyser och relevanta nyckeltal
• Förmedling av inkassouppdrag
Moms:
• Avstämning av momsrapport från SAP
Bokslutsarbete_
Dokumentation av månadsvisa avstämningar
Bokning av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter/kostnader
Uppdraget är på heltid med start omgående.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i ekonomifunktionen och som snabbt kan sätta dig in i ett pågående arbete. Du är strukturerad, lösningsorienterad och van vid att ta ansvar för hela ekonomiprocesser.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har erfarenhet av brett ekonomiarbete och god förståelse för ekonomiska flöden
• Är självgående och har en tydlig ekonomiansvarig-profil
• Har erfarenhet av SAP R/3
• Är noggrann, strukturerad och trivs med ansvar
• Föredrar att arbeta på plats i Arlöv Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6010". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/ Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Julia Femenias Krohn julia.femenias-krohn@poolia.se 0720-704735 Jobbnummer
9780263