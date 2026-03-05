Ekonom SAP R/3 för uppdrag till kund i Arlöv!

Poolia AB / Redovisningsekonomjobb / Malmö
2026-03-05


Visa alla redovisningsekonomjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Poolia AB i Malmö, Lund, Kävlinge, Trelleborg, Landskrona eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-03-05

Om tjänsten
Vi söker nu en självgående ekonomikonsult till ett uppdrag hos en av våra kunder i Arlöv. Uppdraget startar omgående och tillsätts på grund av sjukskrivning. För rätt person finns möjlighet att på sikt fortsätta hos kunden beroende på verksamhetens behov.

Du kommer att arbeta brett inom ekonomi och vara en viktig del i att säkerställa att de dagliga ekonomiprocesserna fungerar stabilt och effektivt.

Placering är hos kunden i Arlöv och arbetet sker främst på plats.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen ansvarar du för flera centrala delar av ekonomifunktionen och arbetar både operativt och strukturerat med ekonomiska processer.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:

Leverantörsreskontra:

• Hantering av arbetsflöden i leverantörsreskontra

• Bokning, avstämning och betalningar

Bank:

• Avstämning av bankkonton

• Bokning av manuella betalningar

• Avstämning av cashpool samt hantering av ränta

• Valutahantering och exchange rate-värderingar

Kundreskontra:

• Monitorera och hantera batchinput från försystem (Traffic Management)

• Hantering av inbetalningar samt utredning av oidentifierade betalningar

• Framtagning av åldersanalyser och relevanta nyckeltal

• Förmedling av inkassouppdrag

Moms:

• Avstämning av momsrapport från SAP

Bokslutsarbete_

Dokumentation av månadsvisa avstämningar

Bokning av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter/kostnader

Uppdraget är på heltid med start omgående.

Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i ekonomifunktionen och som snabbt kan sätta dig in i ett pågående arbete. Du är strukturerad, lösningsorienterad och van vid att ta ansvar för hela ekonomiprocesser.

För att lyckas i rollen ser vi att du:

• Har erfarenhet av brett ekonomiarbete och god förståelse för ekonomiska flöden

• Är självgående och har en tydlig ekonomiansvarig-profil

• Har erfarenhet av SAP R/3

• Är noggrann, strukturerad och trivs med ansvar

• Föredrar att arbeta på plats i Arlöv

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6010".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/

Arbetsplats
Poolia Sverige AB

Kontakt
Julia Femenias Krohn
julia.femenias-krohn@poolia.se
0720-704735

Jobbnummer
9780263

Prenumerera på jobb från Poolia AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Poolia AB: