Ekonom/redovisningskonsult/auktoriserad revisor - med möjlighet till del...

2025-10-31
Vill du ta steget mot att driva eget - men samtidigt ha ett sammanhang och stöd i ryggen? Vår kund söker nu en driven ekonom/redovisningskonsult eller auktoriserad revisor med entreprenörsanda, som vill vara med och bygga upp en växande byrå.
Om rollen
Det här är en roll för dig som vill kombinera din kompetens inom redovisning, revision och rådgivning med att utveckla affärer och bygga kundrelationer. Du kommer i hög grad att driva din egen agenda - från att etablera nya kundkontakter till att forma hur byrån ska utvecklas framåt.
Till en början handlar uppdraget mer om att utveckla verksamheten och skapa tillväxt. Det finns en mindre kundbas som grund, men den stora potentialen ligger i nyförsäljning och relationsbyggande.
Du blir del av en koncern med flera verksamhetsben, bland annat inom rekrytering, vilket ger dig tillgång till nätverk och affärsstöd som kan bidra till att byrån växer snabbare än om du skulle starta helt från grunden.
Vem vi söker Vi söker dig som har både erfarenhet och driv att ta ledning. Kanske arbetar du idag som ledare eller revisor på en större byrå, men längtar efter friheten att påverka mer direkt - utan att behöva börja helt på egen hand?
Du har:
Relevant akademisk utbildning inom ekonomi
Minst 3 års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete
Mycket goda kunskaper i Fortnox
God kommunikations- och samarbetsförmåga
Gärna erfarenhet av affärs- eller verksamhetsutveckling
En vilja att bygga långsiktigt
Vi tror att du är
En affärsdriven och självgående ekonom/redovisningskonsult, gärna auktoriserad revisor
Van vid att leda andra eller driva projekt
Intresserad av att kombinera kundarbete med affärsutveckling
Orädd för att bygga nytt och ta ansvar för tillväxt
Vi erbjuder
Möjlighet till delägarskap och att ta en ledande roll i byråns framtid
En mindre men stabil kundbas som utgångspunkt
En period med trygg anställning och grundlön, därefter ökad frihet och potential till att skapa sin egen roll och ersättning
Stöd från koncernen och dess övriga verksamheter, som kan bidra till att skapa tillväxt och affärsmöjligheter
Om kunden
Vår kund startade sin verksamhet redan 1979 och har sedan dess stöttat många företag med deras ekonomiska arbete.
Deras tjänster omfattar bland annat:
Redovisning och löpande bokföring
Kund- och leverantörsfakturor
Löneadministration och arbetsgivardeklarationer
Nu vill vi ta nästa steg i utvecklingen tillsammans med dig som vill vara med och forma framtidens ekonomilösningar!
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559381-1606)
