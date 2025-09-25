Ekonom på deltid till Carlanderska - perfekt för ekonomistudent!
Vill du kombinera ekonomistudier med ett meriterande deltidsjobb på anrika Carlanderska? Våran kund söker nu en strukturerad och driven student till en roll som ekonom med fokus på löpande redovisning och fakturering.
OM TJÄNSTEN
Carlanderska sjukhuset invigdes 1927 och är en icke-vinstdrivande stiftelse med Göteborgs Stad som huvudman. Carlanderska erbjuder förstklassig sjukvård och återinvesterar alla vinster i sjukhuset. Carlanderska bedriver offentlig vård, försäkringssjukvård och privat sjukvård både i egen regi och i samspel med ett flertal andra vårdgivare.
I denna tjänst får du inte bara möjlighet att bygga ett starkt CV - du blir också en del av något större där ditt arbete gör skillnad för människors liv. Vår kund söker just nu en ekonom på deltid. Ditt huvudsakliga fokus kommer att ligga på utfakturering, kundreskontra samt stöd i den löpande redovisningen. Tjänsten omfattar ca 1-2 dagar per vecka, under perioder som sommar, jul och vid bokslut ökar arbetsvolymen, och då ser vi gärna att du har möjlighet att jobba mer.
Dina arbetsuppgifter
• Utfakturering och hantering av stora fakturaflöden
• Kundreskontra (inbetalningar, påminnelser, enklare inkasso)
• Löpande redovisning och bokföring (debet/kredit, bankinbetalningar)
• Avstämningar och stöd i bokslutsarbete
• Generell backup ekonomiavdelning
• Leverantörsreskontra på sikt
• Delta i förbättringsarbete och ta egna initiativ
VI SÖKER DIG SOM
• Är student inom ekonomi och har minst 1-2 år kvar på dina studier, alternativt har en annan sysselsättning på minst 50% som du kan intyga
• Är tillgänglig ca 1-2 dagar/vecka, mer under sommar, jul samt i samband med bokslut
• Har tidigare praktisk erfarenhet inom redovisning och bokföring
• Har god förmåga att hantera MS Office, särskilt Excel
• Är flytande i svenska och engelska, i tal och skrift
• Har ett strukturerat och noggrant arbetssätt
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet eller kunskap inom AI och hur man kan effektivisera ekonomiska processer.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Samarbetsförmåga
• Strukturerad
• Kreativ
Vi ser gärna att du trivs i en miljö där det inte alltid finns färdiga manualer, men där det finns kompetenta kollegor som gärna lär ut - och där man tillsammans bygger effektiva arbetssätt.
Vår rekryteringsprocess
Som en del av vår rekryteringsprocess kommer du att ombes att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret samt lämna in kopior på relevanta betyg eller examensintyg.
Vi ber er vänligen att alla frågor, ansökningar och kontakter gällande tjänsten sker via Academic Work. Vi undanber oss därför alla former av kontakt med Carlanderska, både via telefon, besök och spontana ansökningar.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Välkommen med din ansökan!
