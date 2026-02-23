Ekonom Med Vilja Att Utvecklas - Pvi Laserkraft
2026-02-23
PVI Laserkraft Bredaryd AB är ett företag som erbjuder kompletta lösningar inom plåtbearbetning med särskild kompetens inom laserskärning, kantpressning, svetsning och maskinbearbetning i fleroperationsmaskiner. Företaget är specialiserat på komplexa produkter och kvalificerad plåtbearbetning upp till 25 mm.
Bolaget är beläget i Bredaryd utanför Värnamo och har cirka 80 anställda.
PVI Laserkraft är en del av PVI Industries-koncernen.
Ekonom med Vilja att utvecklas - PVI Laserkraft i Bredaryd
Är du redo att ta nästa steg i din ekonomikarriär? På PVI Laserkraft får du chansen att utvecklas i en stabil industrikoncern - samtidigt som du växer in i en roll med stort ansvar och många möjligheter. Här kliver du in i en miljö där teknik möter hantverk, där kvalitet och precision är en självklar del av vardagen och där din kompetens verkligen gör skillnad.
Hos oss är närvaron på arbetsplatsen viktig. Vår arbetsmiljö är varm, välkomnande och fylld av engagerade kollegor - det är här samarbetet uppstår, kunskapen delas och utvecklingen sker. Vi vill att du ska vara en naturlig del av den gemenskapen.
Vill du arbeta nära verksamheten och trivs med ett brett och varierat ansvar? Då kan detta vara rollen för dig. Du får en central del i ekonomiflödet och är med och skapar struktur och ordning som gör att företaget kan fortsätta växa.
Du är...
Självgående, strukturerad och trygg i digitala system. Du gillar att ta ansvar, har en positiv attityd och är serviceinriktad i ditt arbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande roller och en ekonomisk utbildning som grund. Erfarenhet av löneadministration är särskilt viktig, och har du arbetat i Monitor eller Kontek Lön är det ett stort plus. Har du dessutom erfarenhet från producerande industri är det meriterande.
Du har koll på detaljer men kan samtidigt se helheten - och du trivs med att arbeta nära verksamheten, på plats hos oss.
Du får...
En vardag som är både varierad och utvecklande. Du blir en del av ett företag med stark framtidstro och en kultur som präglas av samarbete, engagemang och prestigelöshet. Här får du ansvar och frihet i balans, möjlighet att påverka och chans att växa in i en större roll.
Du arbetar nära vår ekonomichef och får därmed insyn i både det operativa och det mer strategiska ekonomiarbetet. Dessutom får du ta del av en arbetsplats där man trivs, skrattar och hjälps åt - och där närvaron på kontoret skapar både kvalitet och gemenskap.
Vi erbjuder...
En roll där du blir en nyckelperson i ekonomi- och lönearbetet. Arbetsuppgifterna är breda och omväxlande: kund- och leverantörsreskontra, löpande bokföring, betalningar, fakturamatchningar, kundinbetalningar samt hantering av moms, skatt och arbetsgivaravgifter. Lön är en viktig del av ditt ansvar, och din erfarenhet gör att du snabbt kommer in i arbetet.
På sikt finns det goda möjligheter att utvecklas vidare och ta dig an fler uppgifter. Du får en stabil grund att stå på - men också utrymme att växa, påverka och forma din roll.
Skicka din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
I denna rekrytering samarbetar PVI Laserkraft med FSK.
Ansvarig rekryterare är P-A Karlsson - p-a@fskgroup.se
För att ansöka till tjänsten, besök www.fskpeople.se/lediga-jobb
