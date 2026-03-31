Ekonom med uppdrag att leda och stärka chefer i ekonomiarbetet
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.
Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.
Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.
Publiceringsdatum2026-03-31Beskrivning
Är du en analytisk och kommunikativ ekonom som trivs i en rådgivande roll? Vill du vara med och utveckla ekonomiarbetet i en kommun med ambitioner och framtidsfokus? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.
Vi söker nu en ekonom till ekonomiavdelningen. Du blir en del av ett engagerat team med hög kompetens och rapporterar direkt till ekonomichefen.
I rollen är du en strategisk partner till cheferna - du leder, vägleder och stärker dem i ekonomifrågor, samtidigt som det formella ansvaret ligger hos respektive chef. Du är den som skapar trygghet, struktur och förståelse i ekonomiarbetet.Dina arbetsuppgifter
Som ekonom hos oss arbetar du nära enhets-, verksamhets- och sektorchefer och är deras främsta stöd i ekonomistyrningen. Du kommer bland annat att:
Leda och stödja chefer i budgetarbete, uppföljning, prognoser och ekonomiska analyser.
Säkerställa att cheferna har rätt förutsättningar att ta ansvar för sina ekonomier.
Arbeta konsultativt och pedagogiskt för att öka förståelsen för ekonomiska samband.
Ta fram underlag, utredningar och analyser som bidrar till goda beslut.
Delta i och driva utvecklingen av kommunens budget- och uppföljningsprocesser.
Bidra till att skapa effektiva rutiner och arbetssätt inom ekonomiavdelningen.
Du driver dina egna processer och har stort eget ansvar, samtidigt som du har ett kompetent team att luta dig mot. Här får du ett omväxlande arbete där arbetsglädje, samarbete och humor är viktiga delar av vardagen. Tjänsten är riktad mot sektor samhälle och sektor kommunledning.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har en högskoleexamen inom ekonomi.
Har god datavana och är trygg i Excel.
Uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift.
Du är en driven och engagerad person med stort intresse för ekonomistyrning. Du har lätt för att se helheter och samband och kan förklara komplexa frågor på ett tydligt och förtroendeingivande sätt. Du är trygg i dig själv, har gott omdöme och arbetar självständigt. Samtidigt värdesätter du samarbete och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Är du den vi söker - ansök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lilla Edets kommun
(org.nr 212000-1496), https://www.lillaedet.se/
Järnvägsgatan 12 (visa karta
)
463 30 LILLA EDET Arbetsplats
Lilla Edet Kontakt
Ekonomichef
Per Einarsson per.einarsson@lillaedet.se 0520-659579 Jobbnummer
9831513