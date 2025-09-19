Ekonom med samhällsintresse till enheten för ekonomisk politisk analys
Sveriges riksbank / Ekonomijobb / Stockholm Visa alla ekonomijobb i Stockholm
2025-09-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges riksbank i Stockholm
, Falun
eller i hela Sverige
Vill du bidra till att utveckla Riksbankens penningpolitiska kommunikation och arbeta med att analysera den makroekonomiska utvecklingen samt penningpolitikens effekter? Då kan du vara vår kommande kollega.
VI ERBJUDER DIG utmanande arbetsuppgifter i en händelserik miljö där frågor som är centrala för Sveriges ekonomiska utveckling står i fokus. Hos oss får du kunniga och engagerade kollegor och stor möjlighet till kompetensutveckling.
DET HÄR GÖR DU HOS OSS
Som ekonom på enheten för ekonomisk politisk analys (EPA) på avdelningen för penningpolitik bistår du ekonomerna på enheten med att analysera och förklara den ekonomiska utvecklingen i såväl Sverige som omvärlden, samt hur penningpolitiken påverkar denna utveckling. Du hjälper bland annat till att ta fram underlag till den penningpolitiska rapporten och bistår ledamöterna i Riksbankens direktion att ta fram underlag och presentationsbilder. Det kan också bli aktuellt att ingå i olika projekt med deltagare från avdelningen för penningpolitik och andra avdelningar på banken.
DITT TEAM
Enheten för ekonomisk politisk analys skriver tal och fördjupningar samt analyserar och utvärderar penningpolitikens effekter på ekonomin. Enheten ansvarar tillsammans med andra enheter på avdelningen bland annat för beredningen av penningpolitiska beslut och den penningpolitiska rapporten. Enheten består av 16 medarbetare med bakgrund inom framförallt nationalekonomi. Enheten för ekonomisk politisk analys tillhör avdelningen för penningpolitik. Här kan du läsa mer om Riksbankens organisation i stort.
MER OM DIG
Vi söker dig som har en masterutbildning i nationalekonomi, finansiell ekonomi eller ekonometri. Vi vill att du har minst ett års arbetslivserfarenhet som är relevant för Riksbankens verksamhetsområden. Du har ett stort intresse för samhällsekonomiska frågor och du motiveras av att jobba med dessa frågor. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att bereda ekonomiska-politiska beslut och förbereda kommunikation av sådana beslut.
Som person värdesätter vi att du är självgående och initiativtagande. Du räds inte att jobba med frågeställningar som är nya för dig och vi förutsätter att du har förmågan att förmedla analys på ett intressant och pedagogiskt sätt. Eftersom en stor del av arbetet görs tillsammans med andra lägger vi stor vikt vid din förmåga att konstruktivt bidra till teamets gemensamma mål. Andra viktiga egenskaper är att du är strukturerad, kvalitetsmedveten och resultatorienterad.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Vi ser gärna att du har praktisk erfarenhet av arbete i Officepaketet och i statistiska program.
MER OM TJÄNSTEN
Tillträde: Januari 2026 eller tidigare.
Anställningstyp: tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas
Placering: Huvudkontoret Brunkebergstorg i Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Möjlighet att jobba distans: 1 eller 2 dagar i veckan
Förmåner: Generösa semestervillkor, subventionerad lunch, friskvårdsbidrag, subventionerad massage och tillgång till gym och ledarledda träningspass.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande registerkontroll, säkerhetsprövningssamtal och särskild personutredning görs då för slutkandidaten. För vissa tjänster ställs krav på svenskt medborgarskap.
ATT JOBBA PÅ RIKSBANKEN
Riksbanken är en myndighet under riksdagen som ser till att pengarna behåller sitt värde över tid och att betalningar kan ske säkert och effektivt. Vi ger också ut Sveriges sedlar och mynt. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för en stark och säker ekonomi. Läs mer om hur det är att arbeta på Riksbanken här.
ANSÖK
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast den 6 oktober 2025. Vi vill att du i denna rekrytering besvarar ett antal urvalsfrågor. På så vis kan du enkelt söka tjänsten och vi ges möjligheten att utvärdera våra kandidater på lika villkor. Logiska tester och arbetsprov kan komma att ingå som en del av rekryteringsprocessen. Vi genomför också bakgrundskontroller på slutkandidaterna, vilket innebär att vi kontrollerar examensbevis eller annat dokument som styrker din utbildning.
Du kan läsa mer om hur det fungerar när du söker jobb på Riksbanken här. Vi ser fram emot att få kontakt med dig!
Vi har valt annonseringskanaler och undanber oss försäljare av rekryteringstjänster och annonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Riksbank
(org.nr 202100-2684), http://www.riksbank.se/ Arbetsplats
Riksbanken Kontakt
Henrik Lundvall, Tillförordnad enhetschef henrik.lundvall@riksbank.se Jobbnummer
9517185