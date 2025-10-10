Ekonom med personalansvar till Elcare Nordic i Växjö
2025-10-10
Trivs du med att leda andra, skapa struktur och samtidigt ha koll på siffrorna?
Trivs du med att leda andra, skapa struktur och samtidigt ha koll på siffrorna?

Hos Elcare Nordic får du kombinera din ekonomikompetens med ett tydligt personalansvar i ett internationellt bolag i tillväxt - där engagemang, prestigelöshet och samarbete genomsyrar kulturen.
I rollen som Ekonom med personalansvar har du en nyckelposition på ekonomiavdelningen med ansvar för att säkerställa korrekt och effektiv redovisning och ansvarar för att leda och utveckla vårt Claim-team på sex medarbetare. Du driver det dagliga arbetet framåt, skapar struktur i processerna och ser till att dina medarbetare har rätt förutsättningar för att lyckas.
Utöver ditt ledarskap deltar du aktivt i det löpande ekonomiarbetet och bidrar med analyser, uppföljningar och rapportering tillsammans med CFO och controller. Du fungerar även som kontaktperson mot vårt outsourcade ekonomiteam i Indien, vilket kräver god kommunikativ förmåga och samarbetsvilja - både internt och internationellt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda, coacha och utveckla Claim-teamet i det dagliga arbetet.
Fördela och följa upp arbetsuppgifter, skapa struktur och effektivitet.
Stötta medarbetarna i frågor kopplade till ekonomi, fakturering och processer.
Säkerställa att redovisningen följer aktuella regelverk och principer.
Se till att slutförda aktiviteter rapporteras, faktureras och följs upp tills betalning skett.
Löpande avstämningar av balanskonton och uppföljning av avsättningar.
Hantering av moms- och skattedeklarationer samt rapportering till t.ex. SCB.
Analysera reskontror och följa upp förfallna kundposter.
Delta i periodavstämningar och stödja vid bokslutsarbete.
Bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt inom ekonomiavdelningen.
Samarbeta med andra delar av verksamheten, t.ex. produktion, support och koncernfunktioner.Profil
Vi söker dig som har några års erfarenhet av personalansvar inom ekonomi - kanske som ekonomiansvarig, teamledare eller redovisningschef i ett mindre eller medelstort bolag.
Du är trygg i din ledarroll, gillar att finnas nära din grupp i vardagen och har en naturlig förmåga att skapa engagemang, tydlighet och arbetsglädje.
För att trivas i rollen tror vi att du:
Är trygg i att leda och utveckla medarbetare.
Har arbetat brett med redovisning, uppföljning och rapportering.
Är kommunikativ och samarbetsinriktad, både på svenska och engelska.
Har goda kunskaper i Excel och gärna erfarenhet av SAP eller liknande system.
Som person är du stabil, lösningsorienterad och gillar att arbeta nära verksamheten. Du har lätt för att växla mellan operativa uppgifter och ledarskapsfokus.
Vi erbjuder dig
Hos Elcare Nordic får du ett förtroendefullt uppdrag i en växande organisation där du får påverka både människor och processer. Du blir en del av ett engagerat team med nära samarbete mellan CFO, controller och andra kollegor på plats i Växjö.
Vår företagskultur beskrivs ofta som hjälpsam, stabil och lösningsfokuserad. Här jobbar vi tätt mellan avdelningar, med korta beslutsvägar och en prestigelös inställning. Du blir en viktig del av både den lokala verksamheten och det internationella samarbetet - och vi välkomnar dina idéer.
En självständig roll med både ledarskap och ekonomi i fokus.
Nyrenoverade lokaler på Arabygatan i Växjö.
38 timmars arbetsvecka och 30 semesterdagar.
Friskvårdsbidrag och kollektivavtal (Unionen).
Möjlighet till hybridarbete efter introduktion.
Övrig information
Vi erbjuder dig en roll där du får jobba nära verksamheten - samtidigt som du är en viktig del i att säkerställa kvalitet och tydlighet i ekonomin. Du får stor frihet under ansvar och blir en del av en organisation som uppmuntrar egna initiativ.
Startdatum: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid, tillsvidare.
Placeringsort: Växjö, delvis hybrid.
Kollektivavtal: Unionen.
Elcare Nordic har valt att samarbeta med Maxkompetens i denna rekryteringsprocess. Om du har frågor om företaget eller tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Nathalie Stjärned på nathalie.stjarned@maxkompetens.se
eller på telefon 073 320 56 35.
Urval och intervjuer sker löpande, så ansök gärna redan idag!
redan idag! På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten via Maxkompetens hemsida.
Elcare Nordic är Nordens ledande servicepartner inom IT och hemelektronik. Vi arbetar med auktoriserad service för flera av världens mest välkända varumärken - på allt från datorer, mobiltelefoner och TV-apparater till hushållsprodukter och professionell elektronik.
Med över 300 anställda och tusentals reparationer varje dag är vi en nyckelspelare i en bransch som ständigt utvecklas. Vår service präglas av kvalitet, snabbhet och trygghet - där varje ärende hanteras med stort engagemang och teknisk kompetens.
Vi är verksamma i hela Norden och samarbetar med både tillverkare, återförsäljare och försäkringsbolag. Hos oss möts du av en stabil och lösningsfokuserad kultur, där teknik, affär och kundnöjdhet alltid går hand i hand.
Läs gärna mer på elcare.com
