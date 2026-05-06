Ekonom med inriktning redovisning till Partille kommun
Partille kommun / Redovisningsekonomjobb / Partille Visa alla redovisningsekonomjobb i Partille
2026-05-06
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille kommun i Partille
Ekonomienheten i Partille kommun söker nu en driven och strukturerad ekonom för ett vikariat. Du kommer arbeta med redovisning för vår egen kommunstyrelseförvaltning samt med kommunövergripande ekonomiprocesser och ekonomisystem.
Dina arbetsuppgifter kommer vara varierande och med fokus på redovisning och administration. Du arbetar med förvaltning av våra ekonomisystem och blir en viktig del i hanteringen av kommunens IT-relaterade administration och redovisning. Utöver detta ansvarar du för redovisning av kommunens stiftelser samt för våra placerade medel. I rollen ingår även hantering av leverantörsfakturor, vilket ger dig en bred inblick i kommunens ekonomi.
Vi vill gärna kunna avlasta varandra inom ekonomienheten och därmed kan även andra arbetsuppgifter bli aktuella. Du kommer i och med detta ha möjlighet att påverka arbetssätt och upplägg utifrån dina egna kunskaper och ambitioner. I vårt dagliga arbete hjälper och stödjer vi varandra för att minska sårbarheten och bygga upp vår kompetens, vilket gör jobbet så mycket roligare!
Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid utifrån kommunens eller verksamhetens behov.
Rekryteringen avser ett vikariat på ett årPubliceringsdatum2026-05-06Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom ekonomi eller redovisning, alternativt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har god dator- och systemvana samt ett naturligt och effektivt digitalt arbetssätt. För rollen ser vi att du har minst ett års erfarenhet av arbete inom ekonomi och redovisning. Det är meriterande om du tidigare har arbetat i en liknande roll samt har erfarenhet av systemförvaltning av ekonomisystem. Erfarenhet av systemen VISMA och Proceedo är också meriterande.
Som person är du strukturerad och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter och driver processerna vidare. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och sätter upp och håller tidsramar. I ditt dagliga arbete kommer du att ha många kontakter både internt och externt. Vi vill därför att du är social och bemöter både chefer, kunder och kollegor på ett trevligt och professionellt sätt. Vi tror att du har en hög servicekänsla och att du kommunicerar obehindrat, i både tal och skrift, på svenska.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Varmt välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Innan anställning kommer en bakgrundskontroll att genomföras.
Intervjuer planeras 3-4 juni.
Din nya arbetsplats
Ekonomienheten tillhör kommunens ekonomiavdelning, där också inköp- och upphandlingsenheten ingår. Ekonomiavdelningen ingår i kommunstyrelseförvaltningen, som lyder direkt under kommunstyrelsen. Ekonomienheten består för närvarande av tre ekonomiassistenter, nio ekonomer, samt en systemcontroller.
Jobba i Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att jobba i Partille kommun: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryterinssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringscenter som hjälper dig vidare med din ansökan. Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande för denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272), http://partille.varbi.com
Gamla Kronvägen 34 (visa karta
)
433 33 PARTILLE Arbetsplats
KSF, Ekonomiavd., Ekonomienheten Kontakt
Jessica Selin jessica.selin@partille.se 031-7921187 Jobbnummer
9895673