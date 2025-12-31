Ekonom med helhetsansvar till Nordic Investing Group
2025-12-31
Om rollen
Som ekonom i Nordic Investing Group får du helhetsansvar för redovisning, rapportering och finansiell styrning i en växande internationell koncern. Du blir en nyckelperson i att säkerställa korrekt finansiell information, effektivisera processer och stödja ledningen i affärsbeslut.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för löpande redovisning och bokslut för koncernens svenska bolag samt koordinera med utländska dotterbolag
Upprätta månads- och kvartalsrapporter samt delårs- och årsbokslut enligt gällande regelverk
Hantera moms- och skattefrågor i samarbete med extern rådgivning
Driva förbättringsprojekt för automatisering och effektivisering av ekonomiprocesser
Stödja budget- och prognosprocesser samt analysera avvikelser mot budget
Säkerställa intern kontroll, följa upp rutiner och bidra till efterlevnad av koncernens policies
Fungera som kontaktyta mot revisorer, banker och övriga externa parter
Vi söker dig som
Har relevant ekonomisk utbildning samt flera års erfarenhet av redovisning i bolag eller koncern
Är självgående och trivs med att ha både operativt ansvar och strategiskt fokus
Har god förståelse för IFRS och svenska redovisningsprinciper samt erfarenhet av koncernkonsolidering (meriterande)
Är van att arbeta i affärssystem och redovisningssystem; erfarenhet av integrationer och automatisering är meriterande
Har god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både skriftligt och muntligt
Är strukturerad, noggrann och har en problemlösande inställning
Vi erbjuder
En central roll i en internationell och växande koncern med möjlighet att påverka och driva förändring
Tydligt ansvar och frihet att organisera arbetet samt möjligheter till professionell utveckling
Kompetenta kollegor i ett dynamiskt team med korta beslutsvägar
Marknadsmässig lön och förmåner samt möjlighet till bonus kopplad till uppsatta mål
Publicering sdatum2025-12-31
Skicka din ansökan med ett personligt brev och CV där du kort beskriver din erfarenhet av redovisning i koncernmiljö. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
