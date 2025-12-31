Ekonom med helhetsansvar till Nordic Investing Group

Om rollen
Som ekonom i Nordic Investing Group får du helhetsansvar för redovisning, rapportering och finansiell styrning i en växande internationell koncern. Du blir en nyckelperson i att säkerställa korrekt finansiell information, effektivisera processer och stödja ledningen i affärsbeslut.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter

Ansvara för löpande redovisning och bokslut för koncernens svenska bolag samt koordinera med utländska dotterbolag

Upprätta månads- och kvartalsrapporter samt delårs- och årsbokslut enligt gällande regelverk

Hantera moms- och skattefrågor i samarbete med extern rådgivning

Driva förbättringsprojekt för automatisering och effektivisering av ekonomiprocesser

Stödja budget- och prognosprocesser samt analysera avvikelser mot budget

Säkerställa intern kontroll, följa upp rutiner och bidra till efterlevnad av koncernens policies

Fungera som kontaktyta mot revisorer, banker och övriga externa parter

Vi söker dig som

Har relevant ekonomisk utbildning samt flera års erfarenhet av redovisning i bolag eller koncern

Är självgående och trivs med att ha både operativt ansvar och strategiskt fokus

Har god förståelse för IFRS och svenska redovisningsprinciper samt erfarenhet av koncernkonsolidering (meriterande)

Är van att arbeta i affärssystem och redovisningssystem; erfarenhet av integrationer och automatisering är meriterande

Har god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både skriftligt och muntligt

Är strukturerad, noggrann och har en problemlösande inställning

Vi erbjuder

En central roll i en internationell och växande koncern med möjlighet att påverka och driva förändring

Tydligt ansvar och frihet att organisera arbetet samt möjligheter till professionell utveckling

Kompetenta kollegor i ett dynamiskt team med korta beslutsvägar

Marknadsmässig lön och förmåner samt möjlighet till bonus kopplad till uppsatta mål

Flexibla arbetsformer med möjlighet till hybridarbete

Så ansöker du
Skicka din ansökan med ett personligt brev och CV där du kort beskriver din erfarenhet av redovisning i koncernmiljö. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Sista dag att ansöka är 2026-01-12
