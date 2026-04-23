Ekonom med fokus på leverantörsfakturaprocessen (AP)
Vi söker en ekonom till ett konsultuppdrag med fokus på leverantörsreskontra (AP). Uppdraget är ett föräldravikariat där du får arbeta i en modern och utvecklingsorienterad ekonomifunktion med högt tempo och stark teamkänsla.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta operativt i leverantörsfakturaprocessen och bidra till att säkerställa en effektiv och kvalitativ leverans enligt uppsatta mål. Rollen innebär både dagligt arbete i flödena samt deltagande i förbättringsinitiativ kopplat till processer och arbetssätt.
Du förväntas ha en god helhetsförståelse för ekonomiska flöden och kunna växla mellan detaljnivå och ett mer övergripande perspektiv. Dina arbetsuppgifter
Arbeta operativt i hela AP-processen (leverantörsfakturaflödet)
Hantera ankomstregistrering, kontering, granskning och betalningar
Hantera påminnelser och inkassoärenden
Utföra löpande transaktionsredovisning
Delta i bokföring och kontoavstämningar
Stötta i kundreskontra och andra redovisningsuppgifter vid behov
Utveckla, dokumentera och förbättra rutiner och processer
Om ekonomifunktionen
Du blir en del av ett team som ansvarar för:
Löpande redovisning
Leverantörs- och kundreskontra
Moms- och myndighetsrapportering
Avstämningar och bokslutsarbete
Kontinuerligt förbättringsarbete och digitalisering
Systemstöd
Rillion (leverantörsfakturaflöde)
Workday (huvudbok) Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom leverantörsreskontra (AP)
God förståelse för ekonomiska flöden
Erfarenhet av löpande redovisning och avstämningar
Förmåga att arbeta strukturerat och noggrant i högt tempo
God kommunikativ förmåga
Flytande svenska i tal och skrift
Övrig information
Omfattning: Heltid
Plats: Stockholm (möjlighet till viss distans)
Detta uppdrag passar dig som är noggrann, lösningsorienterad och trivs i en operativ roll där du får arbeta nära både process och system.
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar tydliga resultat. Vårt fokus är kvalitet, långsiktighet och att skapa goda förutsättningar både för konsulter och uppdragsgivare genom tydlighet, professionalism och hållbara relationer.
