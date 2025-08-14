Ekonom inom leverantörsreskontra sökes till SKF!
2025-08-14
Är du självständig, noggrann och gillar att jobba med siffror? Nu söker vi nu en Ekonom inom leverantrösreskontra till SKF. Uppdraget startar så snart som möjligt och sträcker sig ca 6-12 månader framåt.
Vi söker nu en engagerad och noggrann P2P Accountant / AP Accountant till vårt Purchase to Pay-team inom Finance Operation Center North. Du kommer att spela en nyckelroll i att säkerställa att våra leverantörsreskontra-processer fungerar smidigt och effektivt.
Arbetsuppgifter/ansvarsområden:
* Registrera och behandla leverantörsfakturor
* Skapa betalningsförslag och följa upp utgående betalningar
* Besvara frågor från leverantörer och interna avdelningar
* Säkerställa korrekt bokslut och rapportering inom AP
* Avstämning och rensning av GR/IR-konton (Goods Received/Invoice Received)
* Hantera och uppdatera leverantörsregister
* Arbeta enligt interna kontrollkrav och efterlevnad
* Delta i förbättringsinitiativ och standardisering av processer
* Stötta teamet i backup-strukturen vid behov
Du som söker
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och trivs med att arbeta i ett dynamiskt team. Du har erfarenhet av leverantörsreskontra och god systemvana, gärna från SAP eller liknande affärssystem. Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med olika delar av organisationen.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett värderingsstyrt konsultbolag där du och dina karriärsmål står i fokus. Tillsammans med din personliga konsultchef utvecklar du en karriärplan utifrån dina önskemål och din kompetens. Som konsult hos Jefferson Wells får du möjlighet att arbeta på stora internationella koncerner och mindre bolag inom många olika branscher. Vi tar hand om varandra och förespråkar en hälsosam balans mellan arbetsliv och privatliv.
Ansökan
Du kommer att vara anställd av Jefferson Wells och arbeta som konsult hos vår kund SKF. Uppdraget startar omgående och pågår ca 6-12 månader.
Välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV via länken. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten kontakta Therese via mail på therese.johansson@manpower.se
Vi tar inte emot ansökningar via mail. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-21
Jefferson Wells
Therese Johansson therese.johansson@manpower.se
9459239