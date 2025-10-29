Ekonom, Förskole- och grundskoleförvaltningens kansli
2025-10-29
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda.
Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Förvaltningens centrala kansli finns i hjärtat av Varberg på bekvämt gångavstånd från tågstationen. Här arbetar vi nära verksamheten och har en viktig roll i att säkerställa ordning, öppenhet och kvalitet i förvaltningens processer.
Som ekonom får du arbeta i ett sammanhang där din kompetens verkligen gör skillnad för barn och elever. Här finns också närhet både till verksamheterna och till kollegor som, liksom du, bidrar till att skapa struktur, öppenhet och kvalitet i kommunens processer.
Din kompetens blir en viktig del i arbetet som ytterst gör skillnad för barn och elever i Varbergs kommun.Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Som ekonom hos förskole- och grundskoleförvaltningen i Varbergs kommun får du en nyckelroll i att säkerställa att våra resurser används effektivt och att ekonomiarbetet håller hög kvalitet. Du arbetar nära verksamheten och är ett kvalificerat stöd till rektorer och chefer, där du bidrar med både operativa och strategiska insatser.
I din roll ansvarar du för budgetarbete, prognoser, uppföljning och bokslut inom förvaltningens olika verksamheter. Genom att genomföra ekonomiska analyser och utredningar skapar du underlag som ligger till grund för välgrundade beslut. Du fungerar som rådgivare i ekonomiska frågor och stärker verksamhetens ekonomiska kompetens genom ett nära och pedagogiskt samarbete.
Utveckling är en central del av uppdraget. Du deltar aktivt i att förbättra ekonomiska processer, rutiner och arbetssätt, och bidrar till att skapa en transparent och lättförståelig ekonomikommunikation i organisationen. Samverkan är också viktig då du arbetar tillsammans med kollegor inom ekonomi, HR och kansli för att skapa helhet och kvalitet i förvaltningens arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Högskoleutbildning inom ekonomi, minst 180 högskolepoäng, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, gärna inom offentlig sektor
* Goda kunskaper i budgetering, prognos, uppföljning och ekonomisk analys
* Erfarenhet av att ge ekonomistöd till chefer och verksamhet
* Mycket goda kunskaper i Excel och Officepaketet
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation.
* Kunskaper i verksamhetssystem som Hypergene, Proceedo eller liknande system.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla förvaltningens ekonomiarbete på lång sikt. Vi ser dig som utgår från ett lösningsfokuserat förhållningssätt där du utgår från helheten och har förmågan att fokusera på väsentligheter för att göra ekonomiuppföljningen pedagogisk, intressant och kvalitativ.
Som person är du analytisk och tar initiativ som visar på nya möjligheter utifrån verksamhetens förutsättningar. Vi värdesätter att du är serviceinriktad, utvecklingsorienterad, nyfiken, kreativ och är van vid självständigt arbete samtidigt som du är en god lagspelare.
Du har ett strukturerat arbetssätt, god prioriteringsförmåga, har lätt för att samarbeta och uttrycka dig i tal och skrift samt goda datakunskaper.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
