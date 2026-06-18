Ekonom - intresse för människor, utveckling & smarta arbetssätt-deltid 20%
WiseMind AB / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Göteborg
2026-06-18
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Vill du arbeta i en värderingsstyrd verksamhet med flexibla arbetstider, korta beslutsvägar, nära samarbete mellan kollegor och möjlighet att påverka hur vi arbetar och utvecklas? Är du en erfaren ekonom som uppskattar att arbeta nära verksamheten och tycker att ekonomi ska skapa mening och handlar lika mycket om människor, relationer och kloka beslut som om siffror? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig.
Om tjänsten
Vi söker dig som vill bidra till att skapa struktur, trygghet och överblick i en mindre privat verksamhet där ekonomi ses som ett verktyg för att fatta hållbara beslut och skapa goda förutsättningar för människor att göra ett bra arbete.
WiseMind är en mindre psykolog- och utbildningsverksamhet. Vi söker nu en erfaren ekonom för en deltidsanställning motsvarande cirka 20 procent, med möjlighet att tillsammans med oss forma rollen utifrån verksamhetens behov och din kompetens.
Kanske är du en teknikintresserad ekonom som gått i pension men fortfarande vill vara verksam några timmar i veckan med något som känns roligt, utvecklande och meningsfullt. Eller så befinner du dig i en helt annan fas i livet och söker ett deltidsuppdrag där du får använda din erfarenhet på ett sätt som gör verklig skillnad.
Vi tror att du uppskattar variationen och närheten som finns i ett mindre företag, där man får använda både sin erfarenhet, sitt omdöme och sin kreativitet. Vårt trevliga kontor ligger i centrala Göteborg och det är en fördel om vi kan få träffa dig som kollega på plats hos oss men personlig lämplighet är viktigare än vilken plats du befinner dig på. Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Hantera och utveckla enkla och hållbara rutiner för fakturor, budgetering, prognoser och uppföljning
Stödja ledning och medarbetare i att förstå och följa verksamhetens ekonomi
Bidra till att ekonomisk planering och uppföljning sker enligt ett årshjul och på en nivå som är ändamålsenlig för en mindre organisation
Ta fram och presentera ekonomiska underlag som hjälper verksamheten att fatta kloka beslut
Stödja verksamheten i att upprätthålla goda principer och rutiner inom HR-området
Ge stöd i processer kring lönesättning och andra personalrelaterade frågor
Identifiera möjligheter till förenkling, automatisering och effektivisering av administrativa processer
Utforska hur AI och digitala verktyg kan användas för att frigöra tid från repetitiva arbetsuppgifter, så att människor får mer utrymme för relationer, kvalitet och verksamhetsutveckling.
Rollen innebär inte att skapa omfattande detaljstyrning eller administration för administrationens egen skull. Vi söker snarare någon som hjälper oss att hitta rätt nivå – tillräcklig struktur och uppföljning för att verksamheten ska fungera väl, utan att skapa onödig komplexitet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av ekonomiarbete och god förståelse för förutsättningarna i privat verksamhet, gärna i mindre eller medelstora företag.
Du trivs både i en utförande och en rådgivande roll där du kombinerar ekonomisk kompetens med ett verksamhetsnära perspektiv.
Vi ser gärna att du:
Har relevant utbildning och gedigen erfarenhet inom ekonomi
Trivs med budgetarbete, prognoser och ekonomisk uppföljning
Har kunskap om eller intresse för HR-frågor och löneprocesser
Är nyfiken på digitalisering, automatisering och AI
Uppskattar att arbeta i en liten organisation där arbetsuppgifter ibland flyter över traditionella ansvarsområden
Trivs med att samarbeta och bygga goda relationer.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i konsultverksamhet, vårdverksamhet eller andra kunskapsintensiva företag.
Att arbeta hos oss
Vi som arbetar på WiseMind tycker att ett jobb ska vara roligt, tryggt och utvecklande samt ge möjligheter till variation, lärande och social gemenskap. Vi vill tillsammans skapa smarta och samhällsnyttiga tjänster och arbetssätt som gör skillnad på riktigt.
Genom att vara en del av ett mindre företag utvecklar du ständigt nya färdigheter och hittar lösningar tillsammans med dina kollegor oavsett hur länge du varit verksam.
Verksamheten strävar efter att vara självstyrande och inspireras av principer från så kallade Teal organizations. Vi arbetar med delat ansvar, transparens och ett gemensamt ledarskap snarare än traditionell hierarki. Vi uppmuntrar en kultur präglad av värme, engagemang, tillit och initiativförmåga. För oss innebär det att alla som arbetar här känner ansvar för helheten och har lätt för att gå från tanke till handling när det gäller att förbättra och bidra – både i det lilla och i det stora.
Läs gärna mer om de olika delarna i vår verksamhet på:
wisemind.se
Anställningen
Tjänsten omfattar cirka 20 procent, med möjlighet till flexibla arbetstider utifrån överenskommelse . Det kan vara möjligt att arbeta en heldag eller två halvdagar per vecka alternativt lite mer i vissa perioder och ha längre pauser eller mindre arbete andra perioder. Vi kan diskutera upplägg utifrån verksamhetens behov och dina önskemål.
Start runt september 2026.
Så ansöker du
Rekryteringsprocessen kan påbörjas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt till info@wisemind.se
Vi har inte möjlighet att besvara frågor via telefon men det går bra via mejl.
Sätt rubriken: Ansökan ekonomtjänst + ditt namn.
Istället för ett traditionellt personligt brev önskar vi att du bifogar ett kortare brev där du besvarar följande frågor:
Varför söker du tjänsten och vad är det som lockar dig med uppdraget?
Vilka erfarenheter har du av ekonomiarbete i privat verksamhet och vilka delar av ekonomiarbetet trivs du bäst med?
Hur ser du på ekonomens roll i en mindre, värderingsstyrd och självstyrande organisation?
Vilken erfarenhet har du av HR-frågor, löneprocesser eller liknande arbetsuppgifter?
Hur har du tidigare arbetat med digitalisering, automatisering eller AI för att förenkla administrativa processer? Ge gärna konkreta exempel.
Hur ser din nuvarande sysselsättning ut och vilka önskemål har du kring arbetstid, arbete på plats och möjlighet till distansarbete?
Vad är viktigt för att du ska trivas på en arbetsplats när det gäller arbetsmiljö, samarbete, struktur och ledarskap?
Finns det något ytterligare du önskar att vi känner till om dig eller idéer och förslag du har?
Bifoga även ditt CV.
Vi ser fram emot din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Se instruktioner i annonsen
E-post: info@wisemind.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan ekonomtjänst + namn". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare WiseMind AB
(org.nr 556911-0645)
Kyrkogatan 44 (visa karta
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411 15 GÖTEBORG Jobbnummer
9971351