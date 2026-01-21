Ekologikonsult och ekologikonsult med fågelspecialisering
2026-01-21
Är du en person som brinner för att bevara och utveckla naturvärden? Vill du vara med och bidra till att hitta rätt naturvårdande åtgärder? Trivs du som bäst när du får arbeta i skog och mark? Då är detta tjänsten för dig.
Greensway växer och rekryterar en ekologikonsult som vill bli en del av en erfaren och engagerad grupp som arbetar för en hållbar framtid.
Greensway är ett företag med platt organisation, korta beslutsvägar och prestigelös atmosfär. Här erbjuds du en spännande tjänst med frihet under ansvar och möjlighet att växa tillsammans med företaget i en dynamisk kultur.
Urvalet sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Ta chansen att bli Greensway's nästa kollega redan idag.
Om tjänsterna
Som ekologikonsult hos Greensway kommer du att spela en viktig roll i arbetet med att utveckla svensk naturvård. Du kommer att vara en del av ett team av erfarna och passionerade medarbetare som arbetar med inventeringar, förstudier och underlag för olika tillståndsärenden och miljökonsekvensbeskrivningar kopplade till bland annat skogsbruk, stadsutveckling och energiinfrastruktur.
I rollen som ekologikonsult kommer du att vara en del av en ledande aktör inom evidensbaserad naturvård, där du kommer att ha möjlighet att utveckla dina färdigheter och bidra till en hållbar framtid. När du börjar din anställning kommer du att tilldelas en mentor och få stöd från erfarna kollegor som hjälper dig att komma igång på ett effektivt sätt. Du kan förvänta dig en grundlig handledning och stöd för att komma in i organisationen.
Vi planerar att tillsätta minst två tjänster, varav en är specialiserad mot fågelinventeringar och -utredningar, och en kräver mer generalistkompetens inom naturvärdesinventeringar och andra ekologiska analyser. Båda tjänsterna är tillsvidareanställning på heltid, placerade hos Greensway i Uppsala eller i Göteborg men en del av arbetet kommer att vara i fält i stora delar av landet. Därför behöver du ha möjlighet att resa i tjänsten.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen som ekologikonsult är en stor del av dina arbetsuppgifter att göra kontors- och fältbaserade naturvärdesbedömningar och ekologiska utredningar. En viktig del är att genomföra fältstudier för att kartlägga olika naturmiljöer och deras växt- och djurliv. Att genomföra analys och utredning för att bedöma vilket värde miljön har, om den är skyddsvärd och vilka hot den utsätts för ingår också. Vidare kommer du att skriva rapporter och utredningar, där du sammanställer och presenterar resultaten av inventeringarna. Det kan handla om att förbereda tillståndsansökningar för exploateringar eller att utvärdera effekter av miljöåtgärder. Oftast utgår inventeringarna från SIS-standarden.
En annan viktig del av rollen är att samarbeta med olika aktörer som kommuner, statliga myndigheter och privata företag för att utveckla planer och strategier för att bevara och skydda naturmiljöer. Det kan även inkludera att ge rådgivning till Greensways kunder kring naturvård och miljöfrågor.
Vem är du?
För rollen som ekologikonsult ser vi att du har relevant universitets- eller högskoleutbildning inom biologi, ekologi eller annan inriktning som vi bedömer som motsvarande. Vi ser att du har tidigare erfarenhet av naturvärdesbedömningar och är bred i din art- och naturmiljökunskap. Du har arbetat med naturvärdesinventeringar enligt svensk standard och/eller gjort uppföljningar av naturmiljöer eller artinventering efter myndigheters standard. Det är ett stort plus om du har någon typ av erfarenhet av projektledning eller uppdragsansvar, specialistkunskaper inom någon artgrupp eller har erfarenhet av MKB:er, artskyddsfrågor samt ekologiska förstudier kopplade till infrastruktur eller detaljplaner. En av tjänsterna kommer att tillsättas av någon som har god kunskap och erfarenhet av fåglar och fågelinventering.
Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt och ser att det är a och o att du är en skicklig kommunikatör och samverkare. Du har lätt för att uttrycka dig, både i tal och i skrift på både svenska och engelska. Du är en problemlösare som trivs med att ta tag i saker, har ett stort eget driv och brinner för naturvårdsfrågor. Som en del av Greensways team är det viktigt att du är en lagspelare som kan ta egna beslut och har förmågan att se både helheten och detaljerna. Vi lägger stor vikt vid kvalité och förutsätter att du kan leverera bästa möjliga resultat genom effektiva insatser där de gör bäst nytta.
Om verksamheten
Välkommen till Greensway -When ecology matters!
Vi är stolta över den starka utvecklingen av vårt företag och består idag av ett team på 25 engagerade specialister inom ekologi och åtgärder för biologisk mångfald. Alla medarbetare har en akademisk bakgrund och flera har disputerat inom ekologi, biologi, naturvård eller naturresurshushållning.
Greensway utvecklar lösningar för ekologiskt hållbar samhällsutveckling, med hög ekologisk kunskap och ett evidensbaserat förhållningssätt. Vi är ett hållbart bolag där god ekonomisk utveckling, ett oberoende förhållningssätt till våra uppdrag och kunder samt ett inkluderande arbetsklimat skapar en god och kreativ arbetsmiljö.
Vi utför inventeringar, analyser och tillståndsärenden kopplade till stadsutveckling och infrastruktur, och är även en av de ledande aktörerna inom skogligt miljöarbete. Vår utredningsverksamhet är stark och vi har utvecklat ledande kompetens och metodik.
Vi tror att kvalificerade effektutvärderingar är nyckeln till att utveckla arbetet med naturresurser och miljö, både hos myndigheter och privata företag. I den strävan tar vi fram digitala lösningar och metoder för att kvalitetssäkra användningen av stora mängder data.
På Greensway strävar vi efter att skapa en kreativ och inspirerande arbetsmiljö där ekologisk forskning, spetskompetens inom artkännedom, empirisk erfarenhet och tekniska lösningar tillsammans bygger ett starkt och stabilt varumärke. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: rekrytering@greensway.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekologikonsult". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Greensway AB
(org.nr 556990-5747)
Gerda Nilssons Väg 2 (visa karta
)
756 51 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Carin von Köhler 018-413 72 49 Jobbnummer
9696478