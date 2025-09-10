Ekolog för konsultuppdrag i parkmiljö i Stockholm
Vill du bidra till att bevara natur- och kulturvärden i en unik parkmiljö?
Vi söker nu en erfaren ekolog till ett konsultuppdrag kopplat till en förstudie i Stockholm. Uppdraget blir ett viktigt beslutsunderlag kring möjligheten att uppföra en permanent byggnad i en känslig miljö.
Ditt uppdrag:
Du ansvarar för att genomföra en naturvärdesinventering (inkl. träd- och artinventering) samt ta fram en miljökonsekvensbeskrivning med rekommenderade skyddsåtgärder. Resultatet ska levereras som en komplett och strukturerad rapport, användbar som beslutsunderlag för vidare projektering. Uppdraget inkluderar fältbesök och eventuella avstämningsmöten.
Vi söker dig som:
Har vana av att arbeta självständigt och kan ta ansvar för ett delområde i en komplex miljö.
Du trivs med både fältarbete och att strukturera material till rapporter av hög kvalitet.
Relevant akademisk utbildning inom ekologi, biologi eller motsvarande område.
Minst 4 års erfarenhet av naturvärdesinventeringar i känsliga miljöer (t.ex. områden med högt kulturvärde).
Erfarenhet av att skriva miljökonsekvensbeskrivningar och skyddsåtgärder inför byggprojekt i känsliga miljöer.
Mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Meriterande:
Dokumenterad erfarenhet från uppdrag i parker eller andra skyddade miljöer.
Tidigare ledande roll i förstudier eller konsekvensbedömningar.
Fördjupad art- eller trädinventeringskompetens.
Plats: Stockholm. Hybrid (på plats och på distans, varierar beroende på arbetsuppgift)
Uppdragsperiod: 1 oktober - 15 november 2025 (möjlighet till förlängning upp till 6 månader)
Arbetstid: Helgfri måndag-fredag, kl. 07:00-16:00
Om Talangbron:
På Talangbron har vi gedigen erfarenhet av att matcha rätt personer med spännande uppdrag. Vår styrka ligger i att hitta rätt matchning mellan arbetsgivare och kandidater, för långsiktiga och givande samarbeten. Hos oss får du en trygg och flexibel arbetslösning anpassad efter dina önskemål.
Redo att ta steget?
Skicka in din ansökan redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
