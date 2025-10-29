Eklandaskolan söker 2 st legitimerade Grundlärare Fritidshem/Fritidspedagog
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Eklandaskolan i Mölndal är en F - 6 skola och har ca 510 elever. Vi är en viktig del av barnens väg från Eklandas förskolor till Fässbergsskolan där eleverna avslutar sin grundskoleutbildning. Denna väg kantas av stabilitet, trygghet och långsiktighet.
På Eklandaskolan fokuserar vi förutom på lärande också på kollegialt utvecklingsarbete och på att ha en positiv arbetsmiljö. Vi som arbetar på Eklandaskolan har ett stort engagemang, bred kompetens och en stark vilja till samarbete kring eleverna som går hos oss. Majoriteten av våra pedagoger på fritidshemmet är legitimerade för att undervisa i fritidshemmet.
Eklandaskolan är en välorganiserad skola med en skolledning som består av en rektor och två biträdande rektorer där den ena ansvarar för grundskolan & Förskoleklass och den andra för fritidshemmet. Genom denna organisation får vi ett närvarande och operativt ledarskap vilket i sin tur leder till stort medinflytande och korta beslutsvägar. Allt för att tillsammans skapa en verksamhet anpassad till elevens behov.
Eklandaskolan söker nu två Grundlärare fritidshem alternativt Fritidspedagoger. Tjänsterna är vikariat för vårterminen men det kan finnas möjlighet till en förlängning.
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Eklandaskolan söker nu två legitimerade Grundlärare fritidshem alternativt leg Fritidspedagog för att komplettera våra pedagoger i fritidshemmet då två kollegor går på föräldraledighet efter jul.
Tillsammans med dina kollegor driver du en professionell och välplanerad fritidshemsverksamhet för våra elever. Vi arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet genom något vi kallar Arbetsplan i fritidshemmet. Denna utvärderas kontinuerligt av er i samråd med förstelärare fritidshem och biträdande rektor med ansvar för fritidshemmet.
Du som arbetar på fritidshemmet på Eklandaskolan har schemalagd planeringstid både individuellt och kollegialt. Det kollegiala sker i form av fritidskonferens ledd av biträdande rektor varje vecka (alla som arbetar i fritidshemmet), avdelningens fritidshemsplanering (möte varje vecka) och ditt arbetslags arbetslagsplanering varje vecka (fritids + mentorer kopplade till en årskurs). En fritidskonferens / månad byts ut till utvecklingsmöte då all personal i fritidshemmet arbetar med kollegialt utvecklingsarbete i form av samtal, dilemman och praktiska inslag. Detta läsår fokuserar vi det arbetet på trygga relationer.
Ditt huvudfokus är att vara med och driva och utveckla fritidshemsverksamheten på en av våra åldersintegrerade avdelningar med elever från årskurs 1 - 3 tillsammans med dina kollegor. Tillsammans utformar ni en verksamhet med hög kvalitet såväl inomhus och utomhus utifrån elevernas önskemål och behov.
Under skoltiden är din tid vikt till samverkan i en årskurs, planering, möten och rastvärdande.Kvalifikationer
Legitimerad Grundlärare fritidshem alternativt legitimerad Fritidspedagog -
Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen och ser misslyckanden som något att lära sig av och skapar utrymme för dialog.
Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkessammanhang. Du skapar goda relationer och bygger nätverk med personer som är viktiga för din yrkesroll (på olika nivåer/internt/externt). Genom att du trivs i mötet med andra har du förmåga att hitta möjligheter till relevanta samarbeten.
Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.
ÖVRIGT
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
