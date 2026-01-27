Eketorp Omsorg söker boendestödjare/arbetshandledare
2026-01-27
Eketorp omsorg är ett företag som verkar i Gnesta kommun och Nyköpings kommun. Verksamheten riktar sig till personer inom LSS, personkrets 1 och startade 2017. Det finns ett boende för fyra personer utanför Björnlunda i Gnesta kommun och ett boende för fyra personer utanför Runtuna i Nyköpings kommun. I Runtuna ligger även daglig verksamhet med plats för 16 personer. Verksamheterna ligger med lugnt och avskilt läge på landet. Verksamhetens inriktning är djur, natur och estetisk verksamhet vilken utformas tillsammans med de boende/deltagarna samt övriga medarbetare och samordnare.
Vi söker medarbetare till Björnlunda för en tillsvidareanställning. Önskad sysselsättningsgrad 50-100%.
Du har driv och engagemang samt klarar att arbeta självständigt. Du har förmåga att skapa förtroendefulla relationer och trivs att arbeta både inne och ute. Vi söker dig som tål och tycker om djur, är kreativ, trygg, lyhörd, stabil, tålmodig och pedagogisk.
Du kommer arbeta som boendestödjare och arbetshandledare. Verksamhetens formas tillsammans med de boende/ deltagarna och övriga medarbetare. Arbetet innebär att skapa goda relationer och att planera stödet tillsammans med boende/deltagare utifrån deras förutsättningar, behov och önskemål. Du ger stöd utifrån den boendes/deltagarens genomförandeplan och arbetar med struktur och förutsägbarhet i vardagen.
Du har tidigare erfarenhet inom området samt inom området relevant gymnasieutbildning, eftergymnasial utbildning eller högskoleutbildning. Det är meriterande om du har utbildning och yrkeskunnande inom tex. djur, trädgård och estetisk verksamhet. Erfarenhet av att arbeta med evidensbaserade metoder så som tydliggörande pedagogik, alternativ och kompletterande kommunikation, motiverande samtal och Ett självständigt liv, efterfrågar vi också.
Du verkar för ett demokratiskt synsätt i verksamheten och arbetar för ständiga förbättringar. Du skriver social dokumentation samt har ansvar för medicinhantering efter mottagen delegering.
Vi erbjuder handledning, fortbildning och friskvård.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Det krävs körkort och tillgång till egen bil för att kunna komma till arbetsplatsen.
Rekrytering sker löpande
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Mejla personligt brev och CV
E-post: helena.broberg@eketorpomsorg.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Boendestöd/arbetshandledare".
Detta är ett heltidsjobb.
Eketorp omsorg AB (org.nr 559045-7387), http://www.eketorpomsorg.se
För detta jobb krävs körkort.
Boende Björnlunda
Verksamhetschef
Helena Broberg helena.broberg@eketorpomsorg.se 073-9956501
