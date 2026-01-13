Ekerö Rehab söker Arbetsterapeut, vikariat
2026-01-13
Arbetsterapeut till Ekerö Rehab
Stockholms läns sjukvårdsområde, Rehab Västra
Om jobbet
Vill du bli en i vårt fantastiska gäng? Vi söker dig som driven och gillar att jobba i team med andra professioner.
Vi söker någon som främst vill arbeta i vårt hemrehabteam bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och dietist. Meriterande är kunskap om handrehablilitering.
Vår mottagning ligger centralt på vackra Ekerö. Rehab Västra är en egen resultatenhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde med uppdrag att bedriva primärvårdsrehabilitering i västerort samt ett tilläggsuppdrag för neuroteam i öppenvård. Våra mottagningar finns i Bromma, Ekerö, Kista och Spånga. I verksamheten arbetar arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter/sjukgymnaster, kiropraktorer, receptionister, kurator och logoped, sammanlagt ca 70 medarbetare. Du kan läsa mer om oss på Ekerö rehab
Vi erbjuder:
Vi erbjuder en arbetsplats med kompetenta, positiva och drivna arbetskamrater som tillsammans skapar förutsättningar för att förbättra våra patienters livskvalité. Vårt arbete präglas av arbetslust och stort engagemang!
I vår verksamhet arbetar vi aktivt för en god arbetsmiljö och en utvecklande lärandemiljö. En hälsosam livsstil och en bra balans mellan arbete och privatliv är för oss en självklarhet! Därför satsar vi på kompetensutveckling, flexibla arbetstider, ett generöst friskvårdsbidrag, möjlighet till friskvård på arbetstid samt fri sjukvård. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Inom hemrehabiliteringen möter och behandlar du patienterna i deras hem och gör hembesök både enskilt men framför allt i team med fysioterapeut eller dietist. Arbetsuppgifterna består bl.a. av:
Aktivitets- och funktionsbedömning/utredning/träning, råd och stöd om egenvård
Förskrivning av hjälpmedel och information om produkter och teknik
Bedömning av bostad och närliggande miljö och miljöinriktade åtgärder t.ex. bostadsanpassning
Samverka med andra vårdgivare, handleda och stödja anhöriga och vårdpersonal samt handleda studenter
Dokumentation sker i journalsystemet TakeCare
Anställningsform:
Vikariatsanställning på Ekerö med eventuell möjlighet till förlängning inom Rehab Västra start enligt överenskommelse. Heltid 100% 40 tim/ vecka.Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut
Erfarenhet av primärvård är meriterande liksom kandidatexamen, magisterexamen eller annan vidareutbildning
B-körkortDina personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet, vilket innebär att du:
Tycker om att arbeta i team och har lätt för att samarbeta över yrkesgränserna
Är ansvarstagande och förenar självständigt arbete med god samarbetsförmåga
Är flexibel, har god kommunikativ förmåga
Är lyhörd, stresstålig, serviceinriktad
Har en positiv attityd till utveckling och förnyelse av arbetet.
När du arbetar i patientens hem måste du klara av att vistas i miljöer med husdjur/pälsdjur och inte vara känslig för röklukt.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling.
(org.nr 232100-0016) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Rehab Västra Kontakt
Malin Åkerljung, Enhetschef 08-12339085 Jobbnummer
9680317