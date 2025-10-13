Ekerö kommun söker HR-chef med utvecklingsfokus
2025-10-13
Vi har bestämt oss! Vi ska bli en kommun i framkant - och har allt som krävs för att lyckas. Korta beslutsvägar, samarbete över verksamhetsgränser och viljan att våga mer. Våra höga ambitioner ger dig med eget driv möjligheter att växa och skapa positiv förändring för medborgarna. Som medarbetare i Ekerö kommun får du en värdefull roll i vår unika övärld - och vi ser fram emot din ansökan.Jobba i Ekerö kommun
Vill du vara med och forma framtidens HR-arbete i en växande kommun med starkt engagemang för människor och samhällsutveckling? Som HR-chef i Ekerö kommun får du en nyckelroll där strategiskt tänkande och nära stöd till verksamheten går hand i hand. Hos oss blir du en del av en arbetsplats som präglas av samarbete, engagemang och utvecklingsfokus.
Rollen som HR-chef - strategisk och operativ
Som HR-chef har du det övergripande ansvaret för det strategiska och operativa arbetet inom HR-området. Du leder en kompetent och engagerad HR-enhet med tio medarbetare inom HR och lön. Du ingår i kommunledningen och rapporterar direkt till kommundirektören.
Ditt uppdrag handlar både om att driva det långsiktiga strategiska arbetet så som kompetensförsörjning, ledarutveckling och arbetsgivarpolitik samt att säkerställa att chefer och verksamheter får ett professionellt och nära HR-stöd i vardagen. Rollen innebär också att vara operativ vid behov. Genom att vara lyhörd, följa omvärldsutvecklingen, analysera nyckeltal och utveckla processer säkerställer du att HR-arbetet präglas av kvalitet, struktur och långsiktig effektivitet.
I Ekerö kommun finns ett gott samarbetsklimat mellan politiken och cheferna, kompetenta och engagerade medarbetare och en organisation med starkt utvecklingsfokus. Vi erbjuder dig ett meningsfullt uppdrag där du tillsammans med engagerade kollegor bidrar till att forma framtidens Ekerö kommun.
Som HR-chef kommer du bland annat att:
• Leda och utveckla HR-enheten.
• Driva och utveckla kommunens övergripande HR-processer i linje med lagar och avtal, politiska mål och verksamhetens behov.
• Utveckla och implementera styrdokument, policys och riktlinjer inom HR-området.
• Verka för goda fackliga relationer.
• Ansvara för och utveckla arbetsgivarvarumärket i nära samarbete med kommunikationsenheten.
Vad vi söker hos dig
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom personal- och arbetslivsfrågor, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren anser vara relevant.
• Haft en ledande funktion eller varit chef inom HR.
• Gedigen erfarenhet av kvalificerat HR-arbete i offentlig sektor eller annan politiskt styrd organisation.
• Erfarenhet av förhandlingsarbete.
• God kunskap inom arbetsrätt.
• Erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsarbete i större organisationer.
• God kommunikativ förmåga i svenska, i både tal och skrift.
• God systemvana och intresse för digital utveckling.
Vi söker en trygg, tillitsfull och kommunikativ ledare som har förmågan att skapa engagemang och bygga förtroendefulla relationer på alla nivåer i organisationen. Du har förmågan att se helheten och arbeta strategiskt, samtidigt som du trivs med att vara nära verksamheten och bidra i vardagen.
Med ett coachande och inkluderande ledarskap inspirerar du dina medarbetare och stärker cheferna i deras uppdrag. Du är lösningsorienterad och handlingskraftig, men har också tålamod och uthållighet för långsiktiga processer. Din förmåga att navigera i komplexa frågor, fatta kloka beslut och driva utveckling gör dig till en viktig kraft i kommunens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare, både idag och i framtiden.
Tjänsten kan bli placerad i säkerhetsklass, varpå säkerhetsprövning kan ingå som en del i rekryteringen. Godkänd säkerhetsprövning är då en förutsättning för anställning.
Vi ser fram emot din ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Capus och intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot din ansökan senast 2 november.
För frågor kontakta rekryteringskonsult Pia Strandh på 073-340 92 13, pia.strandh@capus.se
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare
Så tar du dig till Ekerö kommun
Om Ekerö kommun
Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans skapar en unik kommun - där vi alla hjälps åt över enhets- och verksamhetsgränser.
Vi lever vår värdegrund som innebär ett stort engagemang, god kommunikation med öppen dialog och ett professionellt förhållningssätt. Som en mindre kommun i stockholmsregionen kan vi både erbjuda närhet till varandra och en ambitiös utvecklingsresa. För att bli en kommun i framkant behöver vi fylla på med nya perspektiv, och vi hoppas att du vill vara med och bidra med dina.
Ekerö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och strävar efter ett tydligt fokus på hållbarhet. Under förutsättning att verksamhetens möjlighet att uppfylla sina mål kvarstår, har kommunen en positiv inställning till distansarbete när så är möjligt.
Vi erbjuder t.ex. friskvårdsbidrag, löneväxling till pension, växling av semesterdagstillägg till lediga dagar och rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess ber vi dig att skicka in ansökan digitalt, och inte via e-post eller post.
Vi har redan tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och vill inte ha kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Detta är ett heltidsjobb.
http://www.ekero.se/
Capus
Pia Strandh pia.strandh@capus.se 073-340 92 13
9554710