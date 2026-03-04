Ekenäs Havshotell söker Restaurangchef & Assisterande restaurangchef
2026-03-04
Byt stadspuls mot salta vindar och klippor! På natursköna Sydkoster ligger Ekenäs Havshotell - en destination för god mat, nöjen, bröllop, konferenser och en skön skärgårdsvibe. Nu söker vi två engagerade ledare till vårt F&B-team inför säsongen 2026.
Om rollerna Tillsammans utgör ni hjärtat i restaurangen, baren och på vår härliga sommarterrass. Båda rollerna är operativa, och ni jobbar tätt ihop med köket för att ge gästerna en fin upplevelse.
Restaurangchefen har det övergripande ansvaret för drift, personal och schemaläggning.
Assisterande restaurangchefen är chefens högra hand med fokus på att leda det dagliga arbetet ute på golvet.
Vem letar vi efter? Vi söker prestigelösa lagspelare som gillar människor. Här råder kulturen "alla hjälper alla" - ni tvekar inte att hugga i där det behövs när tempot är högt.
För chefsrollen har du tidigare liknande erfarenhet från restaurang eller hotell.
För den assisterande rollen har Du god restaurangvana och en vilja att ta extra ansvar (kanske har du varit skiftledare eller hovmästare).
Nytt personalboende & vår sommarfamilj Hos oss blir du en nyckelspelare i ett team som jobbar hårt men har väldigt kul ihop. Vi har schyssta villkor, och för att du enkelt ska kunna landa i ölivet erbjuder vi ett helt nybyggt, stort personalboende enkel eller dubbelrum, sällskapsrum med Tv, bredband och moderna köksenheter samt egen tvättstuga på Koster.
Anställningsform: Säsongsanställning/Visstid (start våren 2026 enligt överenskommelse). Plats: Ekenäs Havshotell, Sydkoster. Ansökan: Skicka CV och ett kort brev till info@ekenashavshotell.se
eller ansök på https://www.ekenashavshotell.se/jobb
Ange vilken av rollerna du söker. Urval sker löpande, så vänta inte!
Varmt välkommen till Ekenäs Havshotell - där utsikten börjar och minnen skapas!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb.
Hamnevägen 41, Sydkoster
452 05 SYDKOSTER
