Ekedalsskolan söker en grundlärare mot fritidshem F-5 ht-25
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Ekedalsskolan är en anrik F-5 skola som ligger i Gustavsberg, ca 30 minuter med buss från Slussen.
Skolan har ca 430 elever i årskurserna F-5. Ekedalsskolan har nyligen genomgått en totalrenovering och verksamheten bedrivs nu i moderna skollokaler med modern teknisk utrustning. Vår vision "Tillsammans skapar vi trygghet, trivsel och förutsättningar för lärande" är levande i verksamheten och präglar allt vi gör.
På vår skola arbetar en varm och engagerad personalgrupp med elevernas bästa för ögonen. Arbetet präglas av den goda stämning och respekt som råder mellan alla, såväl elever som lärare och övriga medarbetare. Skolan arbetar utifrån en friluftsprofil som innebär att skolan återkommande erbjuder eleverna upplevelsebaserat lärande utomhus med utgångspunkt friluftsliv. Vi främjar elevernas behov av kunskap, rörelse, gemenskap och samarbete.
På skolan finns ett väl fungerande elevhälsoteam som har ett tätt samarbete med arbetslagen och stöttar lärarna i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd.
Om uppdraget
Arbetet som grundlärare mot fritidshem på Ekedalsskolan innebär att du är knuten till skolans fritidsverksamhet. Tjänsten innebär att du aktivt arbetar med att skapa en trygg och utvecklande miljö för våra elever såväl under skoltid som under rast och fritidstid. Under skoltid arbetar du i klassen tillsammans med läraren men även ensam med mindre grupper när ni arbetar i halvklass. Under eftermiddagen är du en av våra medarbetare på fritids som ser till att eleverna får en meningsfull fritidsverksamhet som utgår från läroplanen.
Vi söker dig som är legitimerad grundlärare mot fritidshem eller har motsvarande högskoleutbildning som arbetsgivaren anser relevant. Du har några års erfarenhet och är trygg i din yrkesroll.
Vi söker dig som har:
- Erfarenhet av att leda och utveckla rastverksamhet.
- Erfarenhet av att arbeta med ett språkutvecklande arbetssätt och ser språket som en viktig del i elevernas utveckling.
- Erfarenhet av att arbeta med pedagogisk dokumentation så som planering, uppföljning och utveckling.
Vi lägger stor vikt vid sociala kompetenser och personlig lämplighet. Vi söker dig som är lyhörd, respektfull och har stort engagemang i värdegrundsfrågor. Som person är du flexibel och ser möjligheter istället för hinder, samt har lätt för att samarbeta med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Värmdö kommun erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
