Ej Annonsera (2 V Vänta) Performance Marketing Lead - Meta

2026-05-06
Vill du vara med och driva nästa nivå av performance marketing inom paid social? N365 söker nu en erfaren och affärsdriven Performance Marketing Lead med spets inom Meta.Det här är N365N365 grundades i Stockholm 2011 och är idag en av Europas största performance-drivna fullservicebyråer. Med kontor i Stockholm, London, New York, Köpenhamn och Oslo arbetar vi globalt med att hjälpa kunder skapa mätbara resultat genom effektiva och datadrivna marknadsföringslösningar.
Kundens resultat är alltid vår första prioritet, vilket har resulterat i internationella utmärkelser inom Native Advertising samt utmärkelsen Årets byrå inom content i Sverige.
Om rollenI rollen som Performance Marketing Lead har du ett tydligt operativt fokus där du själv driver kampanjer från start till mål. Samtidigt får du en strategisk nyckelroll i att utveckla vårt erbjudande inom Meta och paid social. Under en period kliver du även in i en team lead-roll där du stöttar och leder ett mindre team.
Det här är en roll för dig som vill kombinera hands-on arbete med påverkan på både affär och team, och som trivs i en miljö där utveckling och innovation står högt på agendan.
Dina ansvarsområden;Operativt kampanjarbeteDu planerar, sätter upp och optimerar kampanjer inom paid social med fokus på Meta, men även plattformar som TikTok och Snapchat. Du arbetar genom hela kedjan - från målgruppsarbete och budget till analys och rapportering. Du producerar annonser och kreativa upplägg, säkerställer att kampanjer når uppsatta KPI:er och driver kontinuerliga förbättringar baserat på data och insikter. Du utforskar också nya arbetssätt, inklusive hur AI kan användas för att stärka resultatet.Produktägarskap inom MetaDu är vår interna expert inom Meta och driver utvecklingen framåt. Du håller organisationen uppdaterad kring nya funktioner, trender och best practices, initierar tester och utvecklar arbetssätt. Du fungerar som kontaktpunkt gentemot Meta och stöttar kollegor i komplexa frågor, samtidigt som du delar kunskap och bidrar till kompetensutveckling i teamet.Team lead (tillfälligt uppdrag)Under en period leder du ett team på cirka 4 personer. Du ansvarar för planering och fördelning av arbete, håller regelbundna uppföljningar och coachar teamet inom kampanjhantering och analys. Du säkerställer kvalitet i leveranser, bidrar till struktur och prioritering samt arbetar nära säljteamet för att skapa lönsamma och välfungerande kundsamarbeten. På sikt finns möjlighet att utvecklas vidare i en mer långsiktig ledarroll.
Vi söker dig som har;Must-haveFlera års erfarenhet av paid social med tydlig spets inom MetaErfarenhet av att självständigt sätta upp, driva och optimera kampanjerFörmåga att arbeta både strategiskt och operativtErfarenhet av att skapa annonser och arbeta med kreativt innehållStark analytisk förmåga och vana att arbeta datadrivetMeriterandeErfarenhet från byråErfarenhet av AI inom marknadsföring eller optimeringErfarenhet av att leda eller coacha andra
Personliga egenskaperDu är drivande, nyfiken och vill utveckla både dig själv och affären. Du tar initiativ och trivs i en roll där du får vara med och påverka. Du har ett starkt fokus på resultat och performance, och är kommunikativ och trygg i samarbeten med både team, kunder och partners.Vi erbjuderHos N365 får du en central roll i en av Nordens mest innovativa performancebyråer, med tydligt fokus på tillväxt och resultat. Du arbetar i en platt organisation med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka.
Du får arbeta med välkända varumärken på både nationell och internationell nivå, i en dynamisk miljö där idéer snabbt omsätts i resultat. Vi erbjuder konkurrenskraftig ersättning med prestationsbaserad bonus, friskvårdsbidrag och goda utvecklingsmöjligheter.
Vi har en hybrid arbetsmodell med tre dagar på kontoret, samt en inkluderande kultur med stark teamkänsla. Här finns utrymme för både professionell utveckling och gemenskap genom aktiviteter, resor och sociala initiativ. Vårt moderna kontor erbjuder även gym och sociala ytor för återhämtning och energi i vardagen.
AnsökanI denna rekrytering samarbetar N365 med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
111 34 STOCKHOLM
Partner & Recruiting Director
Jessica Dicklén jessica.dicklen@talentpartner.se +46707595474
