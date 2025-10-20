Efva Attling Stockholm AB söker 1 st säljare.
2025-10-20
Vi söker nu en glad och serviceinriktad säljare till Efva Attlings butiker i Stockholm.
Du kommer att arbeta i alla våra 4 butiker i Stockholm. Butikerna ligger på Hornsgatan, Biblioteksgatan, I Mall of Scandinavia samt Täby Centrum.
Tjänsten är en visstidsanställning på 10 timmar i veckan, men du förväntas kunna hoppa in mer med kort varsel, då behov uppstår.
Arbetstiderna kommer att vara varierande vardagar, helger, dagtid och kvällstid.
Som säljare hos Efva Attling Stockholm AB förväntas det att du har kunden i fokus. Du kommer att representera varumärket och sälja dess produkter.
Tillsammans med dina arbetskollegor strävar du efter att nå uppsatta mål inom försäljning och service.
Som person är du flexibel, engagerad, positiv, noggrann och pålitlig.
Du har en hög social kompetens och du drivs av kontakten med andra människor.
Du kan självklart identifiera dig med varumärket Efva Attling.
Du har tidigare arbetat i butik, gärna med smycken eller presentartiklar i ett högre prissegment. Du har viss vana av att arbeta med butiksexponering.
Efva Attling öppnade sin ateljé 1996 på Hornsgatan 42 på Söder i centrala Stockholm och är nu etablerat i åtta länder, med 7 konceptbutiker och fler än 200 återförsäljare.
Framgången beror till stor del på hängivenhet till företagets vision och affärsidé, att skapa unika smycken och design med en tanke. I en värld av stress och måsten vill Efva Attling Stockholm inspirera människor och göra någon lite lyckligare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Via mail.
E-post: helena.blomberg@efvaattling.com Arbetsgivare Efva Attling Stockholm AB
(org.nr 556583-2614)
Hornsgatan 44 (visa karta
)
118 21 STOCKHOLM Arbetsplats
EAS Hornsgatan Kontakt
Helena Blomberg helena.blomberg@efvaattling.com Jobbnummer
9565831