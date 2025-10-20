Efva Attling Stockholm AB söker 1 st säljare.
Efva Attling Stockholm AB / Butikssäljarjobb / Malmö Visa alla butikssäljarjobb i Malmö
2025-10-20
Vi söker nu en glad och trevlig säljare till vår butik i Hansa i Malmö.
Tjänsten är en extra vid behovs tjänst och vi förväntar oss att du är flexibel samt kan hoppa in med kort varsel då behov uppstår.
Tiderna är varierande vardagar/helger samt kvällstid.
Som säljare hos Efva Attling Stockholm AB förväntas det att du har kunden i fokus. Du kommer att representera varumärket och sälja dess produkter.
Du är engagerad, positiv, flexibel och pålitlig. Du har en hög social kompetens och du drivs av kontakten med andra människor.
Du kan självklart identifiera dig med varumärket Efva Attling.
Tillsammans med dina arbetskollegor strävar du efter att nå uppsatta mål inom försäljning och service.
Du har tidigare arbetat i butik, gärna med smycken eller presentartiklar i ett högre prissegment. Du har viss vana av att arbeta med butiksexponering.
Efva Attling öppnade sin ateljé 1996 på Hornsgatan 42 på Söder i centrala Stockholm. Efvas smycken har blivit mer och mer populära för varje år och företaget har vuxit snabbt. Efva Attling Stockholm är nu etablerat i åtta länder, med nio konceptbutiker och fler än 200 återförsäljare. Framgången beror till stor del på hängivenhet till företagets vision och affärsidé, att skapa unika smycken och design med en tanke. I en värld av stress och måsten vill Efva Attling Stockholm inspirera människor och göra någon lite lyckligare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: marianne.sjolin@efvaattling.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Efva Attling Stockholm AB
(org.nr 556583-2614)
Stora Nygatan 50-56 (visa karta
)
211 37 MALMÖ Arbetsplats
Hansa Kontakt
Marianne Sjölin marianne.sjolin@efvaattling.com Jobbnummer
9565826