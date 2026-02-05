Eftermarknadsansvarig till Myresjöhus och SmålandsVillan
2026-02-05
Vill du ta ett helhetsansvar för eftermarknad i en verksamhet där kvalitet, kundnöjdhet och långsiktighet står i centrum? Är du trygg i entreprenadjuridik, gillar att driva komplexa ärenden och vill arbeta nära både kunder och entreprenörer? Då kan detta vara nästa steg för dig.
Som Eftermarknadsansvarig inom OBOS Sveriges styckehusverksamhet har du en nyckelroll i våra projekt efter att kunden tillträtt sin bostad. Du arbetar för ett enhetligt, effektivt och ständigt förbättrat arbetssätt gällande eftermarknad.
Rollen innebär ett självständigt ansvar för hantering av eftermarknadsärenden, en del av komplex karaktär. Du kommer ha ett nära samarbete med projektchefer, och bidrar aktivt till att utveckla vår verksamhet och kundupplevelsen. Ditt arbete innebär många kontaktytor bland annat med entreprenörer, försäkringsbolag och vår kvalitetsorganisation.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Hantera felanmälningar och reklamationer enligt fastställda processer och system
- Säkerställa snabb och professionell återkoppling till kund
- Beställa, följa upp och vid behov upphandla entreprenörer för åtgärder
- Driva och följa upp större och mer komplexa garanti- och försäkringsärenden
- Säkerställa uppsatta NKI-mål och ansvara för NKI-faktorer kopplade till felanmälan
- Samverka med kvalitetsavdelningen i förbättrings- och erfarenhetsåterföringsarbete
- Vara ett stöd för eftermarknadssamordnare och samordna arbetsuppgifter inom gruppen
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
- Relevant eftergymnasial utbildning med inriktning mot byggteknik
- Flerårig erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen
- Erfarenhet av produktion av bostäder och eftermarknadsarbete med gott resultat
- Goda ledaregenskaper och tidigare erfarenhet av att samordna arbetsuppgifter
- Mycket goda kunskaper i entreprenadjuridik (AB 04, ABT 06, ABS 18 samt konsumenttjänstlagen)
- Goda kunskaper inom ekonomi, projektledning och upphandling
- Erfarenhet av besiktningar, försäkringsärenden och arbete mot privatkunder
- God administrativ förmåga och vana av Microsoft Office och Envise
- B-körkort och mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Vi tror att du är en trygg, strukturerad och lösningsorienterad person som trivs med ansvar och många kontaktytor. Du har ett starkt kundfokus, är analytisk och affärsmässig samt har förmåga att fatta beslut och driva flera ärenden parallellt. Samtidigt är du prestigelös, kommunikativ och relationsskapande, med ett naturligt intresse för samarbete och förbättringsarbete.
Du kommer ingå i ett team med eftermarknadssamordnare och rapportera till projektchef, du blir placerad på vårt kontor i Solna.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss får du mer än ett jobb - du blir en del av en gemenskap med ett tydligt samhällsuppdrag. Vi bygger inte bara bostäder, vi bygger grannskap, möjligheter och framtid.
Vi blickar alltid framåt och ifrågasätter det etablerade. Du får utrymme att tänka nytt, prova och lära. Oavsett om du brinner för teknik, hållbarhet, projektledning eller kommunikation, finns det möjligheter för dig att utvecklas vidare.
Vi tror att vi är bäst tillsammans. Därför arbetar vi över gränserna mellan olika kompetensområden och team, och vi hejar på varandra för att nå gemensamma mål. Du kommer att arbeta med skickliga kollegor som värdesätter kvalitet lika mycket som samarbete, mångfald och inkludering.
Vi är här för att göra en positiv skillnad. Vi har hjärta för kunderna, medlemmarna och samhället omkring oss. Hos oss märker du att ditt arbete betyder något - för fler än bara dig själv.
/#LI-Hybrid
OBOS är en av Norge och Sveriges ledande bostadsutvecklare och ägs av sina drygt 600 000 medlemmar. OBOS grundades i Oslo 1929 och erbjuder bostäder för alla livets faser i form av villor, kedjehus, radhus, parhus och flerbostadshus, i stad och på landsbygd.
Koncernen har omkring 2 300 anställda, varav cirka 600 i Sverige i dotterbolagen OBOS Sverige, OBOS Kärnhem och OBOS Nya Hem.
I Sverige utvecklar OBOS bostäder genom varumärkena OBOS, Myresjöhus och SmålandsVillan. Myresjöhus och SmålandsVillan har funnits på småhusmarknaden sedan 1927 respektive 1997 och erbjuder allt från prisvärda instegsprodukter för förstagångsköparen till skräddarsydda och personliga huslösningar. Genom varumärket OBOS bygger vi hela bostadsprojekt med allt från lägenheter till parhus, radhus, kedjehus och villor.
OBOS mål är att erbjuda 20 procent av bostadsutbudet genom boköpsmodeller för att ge fler möjligheten att äga sitt boende.
Vi har ett aktivt samhällsengagemang och upp till 10 procent av vinsten i OBOS går tillbaka till samhällsnyttiga ändamål. Vi miljöcertifierar våra bostäder och bygger gärna socialt, grönt och ekonomiskt hållbara trädgårdsstäder. Ersättning
