Edukatus Alliance söker utvecklingsledare till Kvalitetsavdelningen
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2026-06-23
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Utvecklingsledare
Vill du vara med och utveckla kvaliteten i en utbildningsorganisation med höga ambitioner?
Edukatus Alliance finns där lärande händer – från de första stegen i förskolan till framtidsdrömmar på yrkeshögskola. Med verksamhet från Kiruna till Malmö är vi ett av Sveriges större utbildningsföretag. Varje dag arbetar vi för att skapa trygga lärmiljöer där barn, elever, studerande och medarbetare ges förutsättningar att utvecklas och lyckas.
Vi söker nu en utvecklingsledare till huvudmannens kvalitets- och utvecklingsorganisation. Det här är en roll för dig som vill kombinera strategiskt utvecklingsarbete med nära verksamhetsstöd och som motiveras av att omsätta analys, forskning och beprövad erfarenhet till konkret utveckling.
Om rollen
Som utvecklingsledare ingår du i huvudmannens kvalitetsorganisation och arbetar både strategiskt och operativt med att utveckla kvaliteten i våra utbildningsverksamheter.
Ditt huvudsakliga uppdrag är att leda kvalitetsförbättrande processer som stärker organisationens analyskapacitet, lärande och resultat. Genom kvalitetsdialoger, utbildningsinsatser, uppföljning och analys bidrar du till att utveckla undervisningens kvalitet, stärka likvärdigheten och öka måluppfyllelsen för våra barn, elever och studerande.
I rollen ansvarar du även för att samordna koncernens förstelärare, stödja verksamheternas utvecklingsorganisationer samt utveckla och kvalitetssäkra huvudmannens riktlinjer, rutiner och processer inom elevhälsoområdet.
Du kommer att:
Leda och utveckla kvalitetsförbättrande processer inom ramen för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.
Planera, genomföra och vidareutveckla huvudmannens kvalitetsdialoger.
Samordna och utveckla koncernens arbete med förstelärare som en strategisk resurs för undervisningsutveckling.
Utvärdera, utveckla och kvalitetssäkra riktlinjer, rutiner och stödmaterial inom elevhälsoområdet.
Säkerställa regelefterlevnad inom uppdragets ansvarsområden.
Planera, leda och genomföra större utvecklings- och lärandeprocesser i såväl fysiska som digitala format.
Sammanställa, analysera och presentera kvalitetsunderlag och beslutsstöd till ledning
Vi söker dig som
Har pedagogisk högskoleutbildning samt erfarenhet av att leda och utveckla undervisning och elevhälsoarbete som rektor och/eller specialpedagog. Du har god kunskap om gymnasieskolans regelverk och uppdrag, systematiskt kvalitetsarbete och skollagens bestämmelser om elevhälsa, särskilt stöd och huvudmannens ansvar.
Du har flerårig erfarenhet av att planera och leda utbildnings- och lärandeprocesser i större organisationer och är väl förtrogen med aktuell forskning inom skolutveckling, förbättrings- och förändringsledning. Din administrativa och digitala förmåga är hög och du har god vana av att arbeta strukturerat med analys, uppföljning och dokumentation av komplex information.
För att trivas hos oss behöver du uppskatta att verka i ett välstrukturerat ledningsystem med tydliga förväntningar och hög utvecklingstakt. Du är analytisk, strukturerad, levererar med hög kvalitet och har förmåga att växla mellan strategiskt tänkande och operativt genomförande.
Vi tror också att du är en person som ser värdet av samarbete, delar med dig av din kompetens och bidrar till ett prestigelöst arbetsklimat där funktion går före person.
Vi erbjuder
Du blir en del av en stabsavdelning med hög specialistkompetens och ett gemensamt uppdrag att stärka kvalitet, likvärdighet och måluppfyllelse i hela organisationen.
Vårt arbete präglas av hög professionalism, tydliga strukturer, effektiv samordning och ett starkt fokus på kvalitet och resultat. Här arbetar specialister inom kvalitet, elevhälsa, skoljuridik och administration nära varandra med en gemensam övertygelse om att de bästa resultaten skapas tillsammans.
Du får möjlighet att arbeta med skolutveckling på huvudmannanivå och påverka utvecklingen för över 10 200 barn, elever och studerande. Rollen ger stora möjligheter att bidra, påverka och utvecklas tillsammans med erfarna och engagerade kollegor. Här förväntas du ta ansvar för ditt uppdrag samtidigt som du aktivt bidrar till helheten och arbetar i linje med gemensamma mål, prioriteringar och arbetssätt.
Placering och omfattning
Tjänsten har ett hybridupplägg, du kan utgå från valfri ort i Sverige men förväntas arbeta från något av våra kontor i Malmö eller Stockholm cirka en till två dagar per vecka. Resterande tid kan arbetet utföras på distans.
Arbetet innebär regelbundna resor inom landet, både med och utan övernattning.
Körkort (B) är ett krav.Publiceringsdatum2026-06-23Så ansöker du
För frågor om rollen, kontakta kvalitetschef Nathalie Bredvad Jensen på nathalie.bredvad-jensen@edukatus.se
.
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdag.
För slutlig anställning tillämpar vi ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter.
Anställningen omfattas av krav enligt skollagen, vilket innebär att den som erbjuds tjänsten ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan ingås.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryteringsföretag och annonsförmedlare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7953146-2065323". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290), https://edukatus.teamtailor.com
Stora Nygatan 52 (visa karta
)
211 37 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Edukatus Alliance Jobbnummer
9974061