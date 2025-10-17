Edukatus Alliance söker en Tillsynsspecialist
Edukatus Alliance AB / Juristjobb / Malmö Visa alla juristjobb i Malmö
2025-10-17
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Edukatus Alliance AB i Malmö
, Lund
, Helsingborg
, Hässleholm
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Edukatus Alliance finns där lärande händer - från de första stegen i förskolan till framtidsdrömmar på yrkeshögskola. Med verksamhet från Kiruna till Malmö är vi ett av Sveriges största utbildningsföretag. Varje dag arbetar vi med stort engagemang för att skapa trygga miljöer där både elever och medarbetare växer.
Hos oss står lärande i centrum - alltid grundat i omtanke, kvalitet och utveckling. Här blir du en viktig del av ett sammanhang som gör verklig skillnad för tusentals barn, ungdomar och vuxna i hela Sverige
Vill du bidra till att utveckla och säkra kvaliteten i en utbildningsverksamhet med höga ambitioner?
Vi söker en tillsynsspecialist som vill vara med och stärka Edukatus Alliances arbete med regelefterlevnad och myndighetsprocesser.
Om rollen
Som tillsynsspecialist ingår du i huvudmannens kvalitetsorganisation och ansvarar inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet för både strategiska och operativa processer kopplade till regelefterlevnad, myndighetsansvar och tillsyn.
Du kommer att:
Utveckla och säkerställa rutiner och processer för tillsyn och uppföljning.
I samverkan med avdelningens olika funktioner leda utvecklingsprocesser som stärker förbättringskapaciteten i styrkedjans olika nivåer.
Omvärldsbevaka, analysera och göra strategiska bedömningar utifrån nya lagkrav, förordningar och myndighetsriktlinjer.
Sammanställa, analysera och presentera data och statistik som stöd för huvudmannens kvalitetsarbete.
Vi söker dig som har:
Relevant akademisk utbildning, gärna inom juridik, statsvetenskap, kvalitetsutveckling eller motsvarande.
Erfarenhet av tillsyn och regelefterlevnad inom utbildningssektorn eller offentlig verksamhet.
God analytisk förmåga, helhetssyn och vana att arbeta strukturerat och självständigt.
Förmåga att skapa goda samarbeten och kommunicera tydligt i både tal och skrift.
Vi erbjuder
Du blir del av en värderingsstyrd koncern med fokus på kvalitet, lärande och utveckling.
Här får du arbeta i nära samverkan med kollegor som delar ett starkt engagemang för utbildning och långsiktig kvalitet.
Placering och omfattning
Tjänsten har kontorsplacering i Malmö.
Du förväntas arbeta från kontoret cirka en till två dagar per vecka, resterande tid kan arbetet utföras på distans.
Arbetet innebär regelbundna resor inom landet, både med och utan övernattning.
Körkort (B) är ett krav.Publiceringsdatum2025-10-17Så ansöker du
För frågor om rollen, kontakta kvalitetschef Nathalie Bredvad Jensen, nathalie.bredvad-jensen@edukatus.se
. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdag.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/417". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Edukatus Alliance Jobbnummer
9561903