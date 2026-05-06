Edukatus Alliance söker central skolbibliotekarie
Edukatus Alliance AB / Bibliotekariejobb / Malmö Visa alla bibliotekariejobb i Malmö
2026-05-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Edukatus Alliance AB i Malmö
, Lund
, Helsingborg
, Hässleholm
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Edukatus Alliance
Edukatus Alliance finns där lärande händer - från de första stegen i förskolan till framtidsdrömmar på yrkeshögskola. Med verksamhet från Kiruna till Malmö är vi ett av Sveriges största utbildningsföretag. Varje dag arbetar vi med stort engagemang för att skapa trygga miljöer där både elever och medarbetare växer.
Hos oss står lärande i centrum - alltid grundat i omtanke, kvalitet och utveckling. Här blir du en viktig del av ett sammanhang som gör verklig skillnad för tusentals barn, ungdomar och vuxna i hela Sverige.
Är du en erfaren skolbibliotekarie med ett starkt engagemang för skolutveckling, undervisning och likvärdig utbildning? Vi söker nu en central skolbibliotekarie som på huvudmannanivå vill bidra till fortsatt utveckling av en likvärdig, ändamålsenlig och pedagogiskt integrerad skolbiblioteksverksamhet inom Edukatus Alliance.
Om rollen
Som central skolbibliotekarie ingår du i huvudmannens kvalitetsorganisation och tillhör kvalitets- och utvecklingsavdelningen. Du har ett strategiskt och samordnande ansvar för att stödja, följa upp och utveckla skolbiblioteksverksamheten inom koncernen utifrån skollagens och bibliotekslagens krav och intentioner.
Rollen innebär att arbeta både verksamhetsnära och övergripande, med fokus på kvalitet, likvärdighet och skolbibliotekets funktion som pedagogisk resurs i undervisningen.
Du kommer att:
Stödja skolor och rektorer i arbetet med att utveckla en likvärdig och ändamålsenlig skolbiblioteksverksamhet
Bidra till att stärka skolbibliotekets pedagogiska funktion och samverkan med undervisningen, bland annat inom läsfrämjande arbete samt medie- och informationskunnighet
Samordna, följa upp och utveckla huvudmannens systematiska kvalitetsarbete inom skolbiblioteksområdet
Bidra till utveckling av gemensamma strukturer, arbetssätt och systemstöd för skolbiblioteksverksamheten
Planera och genomföra kompetensutvecklingsinsatser för koncernens skolbibliotekarier och skolbibliteksansvariga samt delta i kvalitetsdialoger och genomföra verksamhetsbesök
Bidra med sakkunnig kompetens inom skolbiblioteksområdet och relevant lagstiftning
Vi söker dig som har:
Examen i biblioteks- och informationsvetenskap samt flerårig erfarenhet av arbete som skolbibliotekarie
Erfarenhet av att utveckla skolbibliotekets pedagogiska funktion i samverkan med undervisning, lärare och skolledning
Erfarenhet av skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete inom utbildningssektorn
God kunskap om skollagens och bibliotekslagens krav och intentioner avseende skolbiblioteksverksamhet
God förståelse för hur styrning, uppföljning och utvecklingsarbete bedrivs i större utbildningsorganisationer
God förmåga att självständigt strukturera, organisera och driva utvecklingsprocesser
En mycket god analytisk förmåga samt vana att sammanställa och presentera information på ett tydligt och strukturerat sätt
Förmåga att skapa goda samarbeten och kommunicera tydligt i både tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på huvudmannanivå eller i större utbildningsorganisationer.
Vi erbjuder
Du blir del av en värderingsstyrd koncern med fokus på kvalitet, lärande och utveckling.
Här får du möjlighet att bidra till utveckling i nära samverkan med engagerade kollegor inom utbildning, kvalitet, regelefterlevnad och verksamhetsutveckling. Rollen erbjuder stora möjligheter att påverka och bidra till långsiktig utveckling av skolbiblioteksverksamheten inom hela koncernen.
Placering och omfattning
Tjänsten (100%) är hybrid med kontorsplacering i Malmö eller Stockholm
Du kan utgå från valfri ort i Sverige men förväntas vid behov att kunna arbeta från något av våra kontor, resterande tid kan arbetet utföras på distans.
Arbetet innebär resor inom landet, både med och utan övernattning.
Körkort (B) är ett krav.Publiceringsdatum2026-05-06Så ansöker du
För frågor om rollen, kontakta kvalitetschef Nathalie Bredvad Jensen, nathalie.bredvad-jensen@edukatus.se
.
Sista ansökningsdag 260605. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdag.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7694094-1985767". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290), https://edukatus.teamtailor.com
Stora Nygatan 52 (visa karta
)
211 37 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Edukatus Alliance Jobbnummer
9896124