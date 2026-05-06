Edukatus Alliance söker central skolbibliotekarie

Edukatus Alliance AB / Bibliotekariejobb / Malmö
2026-05-06


Visa alla bibliotekariejobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Edukatus Alliance AB i Malmö, Lund, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad eller i hela Sverige

Edukatus Alliance
Edukatus Alliance finns där lärande händer - från de första stegen i förskolan till framtidsdrömmar på yrkeshögskola. Med verksamhet från Kiruna till Malmö är vi ett av Sveriges största utbildningsföretag. Varje dag arbetar vi med stort engagemang för att skapa trygga miljöer där både elever och medarbetare växer.
Hos oss står lärande i centrum - alltid grundat i omtanke, kvalitet och utveckling. Här blir du en viktig del av ett sammanhang som gör verklig skillnad för tusentals barn, ungdomar och vuxna i hela Sverige.
Är du en erfaren skolbibliotekarie med ett starkt engagemang för skolutveckling, undervisning och likvärdig utbildning? Vi söker nu en central skolbibliotekarie som på huvudmannanivå vill bidra till fortsatt utveckling av en likvärdig, ändamålsenlig och pedagogiskt integrerad skolbiblioteksverksamhet inom Edukatus Alliance.
Om rollen
Som central skolbibliotekarie ingår du i huvudmannens kvalitetsorganisation och tillhör kvalitets- och utvecklingsavdelningen. Du har ett strategiskt och samordnande ansvar för att stödja, följa upp och utveckla skolbiblioteksverksamheten inom koncernen utifrån skollagens och bibliotekslagens krav och intentioner.
Rollen innebär att arbeta både verksamhetsnära och övergripande, med fokus på kvalitet, likvärdighet och skolbibliotekets funktion som pedagogisk resurs i undervisningen.
Du kommer att:

Stödja skolor och rektorer i arbetet med att utveckla en likvärdig och ändamålsenlig skolbiblioteksverksamhet

Bidra till att stärka skolbibliotekets pedagogiska funktion och samverkan med undervisningen, bland annat inom läsfrämjande arbete samt medie- och informationskunnighet

Samordna, följa upp och utveckla huvudmannens systematiska kvalitetsarbete inom skolbiblioteksområdet

Bidra till utveckling av gemensamma strukturer, arbetssätt och systemstöd för skolbiblioteksverksamheten

Planera och genomföra kompetensutvecklingsinsatser för koncernens skolbibliotekarier och skolbibliteksansvariga samt delta i kvalitetsdialoger och genomföra verksamhetsbesök

Bidra med sakkunnig kompetens inom skolbiblioteksområdet och relevant lagstiftning

Vi söker dig som har:
Examen i biblioteks- och informationsvetenskap samt flerårig erfarenhet av arbete som skolbibliotekarie

Erfarenhet av att utveckla skolbibliotekets pedagogiska funktion i samverkan med undervisning, lärare och skolledning

Erfarenhet av skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete inom utbildningssektorn

God kunskap om skollagens och bibliotekslagens krav och intentioner avseende skolbiblioteksverksamhet

God förståelse för hur styrning, uppföljning och utvecklingsarbete bedrivs i större utbildningsorganisationer

God förmåga att självständigt strukturera, organisera och driva utvecklingsprocesser

En mycket god analytisk förmåga samt vana att sammanställa och presentera information på ett tydligt och strukturerat sätt

Förmåga att skapa goda samarbeten och kommunicera tydligt i både tal och skrift

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på huvudmannanivå eller i större utbildningsorganisationer.
Vi erbjuder
Du blir del av en värderingsstyrd koncern med fokus på kvalitet, lärande och utveckling.
Här får du möjlighet att bidra till utveckling i nära samverkan med engagerade kollegor inom utbildning, kvalitet, regelefterlevnad och verksamhetsutveckling. Rollen erbjuder stora möjligheter att påverka och bidra till långsiktig utveckling av skolbiblioteksverksamheten inom hela koncernen.
Placering och omfattning
Tjänsten (100%) är hybrid med kontorsplacering i Malmö eller Stockholm
Du kan utgå från valfri ort i Sverige men förväntas vid behov att kunna arbeta från något av våra kontor, resterande tid kan arbetet utföras på distans.
Arbetet innebär resor inom landet, både med och utan övernattning.
Körkort (B) är ett krav.

Publiceringsdatum
2026-05-06

Så ansöker du
För frågor om rollen, kontakta kvalitetschef Nathalie Bredvad Jensen, nathalie.bredvad-jensen@edukatus.se.
Sista ansökningsdag 260605. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdag.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7694094-1985767".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Edukatus Alliance AB (org.nr 556613-9290), https://edukatus.teamtailor.com
Stora Nygatan 52 (visa karta)
211 37  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Edukatus Alliance

Jobbnummer
9896124

Prenumerera på jobb från Edukatus Alliance AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Edukatus Alliance AB: