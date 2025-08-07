Edblad söker extrapersonal till vårt lager i Norrtälje!
2025-08-07
Just nu söker vi lagerarbetare vid behov (timanställning) till vårt logistikcenter i Norrtälje.
Om rollen
Som lagerarbetare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara:
Pack av varor
Förberedelse och hantering av utleveranser
Du blir en del av vårt ordinarie logistikteam och arbetar tillsammans med både fast anställda och andra extraanställda.
Anställningsform
Det här är en timanställning vid behov, med ökad arbetstakt och fler pass under vår högsäsong i november, december och januari. Arbetstiderna är i huvudsak vardagar måndag-fredag, men helgarbete förekommer under högsäsong.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är samarbetsvillig, social och lösningsorienterad
Trivs i ett högt arbetstempo och har öga för noggrannhet och kvalitet
Gillar att arbeta i grupp och bidrar till en god arbetsmiljö
Flytande svenska i tal och skrift
Gymnasieutbildning
Flexibel och tillgänglig för arbete vid behov
Start: Så snart som möjligtSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och personligt brev senast 27 augusti till vår Logistikchef Amanda Samuelsson, amanda.samuelsson@edblad.com
Märk din ansökan med "Lagerarbete".
Om Edblad
Edblad är Sveriges största smyckesvarumärke, som designar, säljer och marknadsför unika smycken med svensk tidlös design i högsta kvalitet. Företaget grundades 2006 på Singö i Roslagen av designduon Hans och Cathrine Edblad och har sen dess vuxit till att vara det mest älskade smyckesvarumärket i Sverige. Edblad har idag en stark tillväxt i Norden och Europa och satsar stort internationellt. Huvudkontor och Showroom finns i centrala Stockholm medan Logistikcentret finns i Görla, Norrtälje. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27
E-post: amanda.samuelsson@edblad.com Arbetsgivare Edblad & Co AB
(org.nr 556675-6309) Arbetsplats
Edblad Logistikcenter Jobbnummer
9449054