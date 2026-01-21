Ecpat Sverige söker rådgivare till stödverksamheten
2026-01-21
Vill du bidra till en värld fri från sexuell exploatering av barn? Vi expanderar och söker rådgivare till vår stödverksamhet för barn och vuxna i barns närhet. Som rådgivare hos Ecpat Sverige får du en nyckelroll i vårt arbete för att ge stöd till barn som utsatts för eller riskerar att utsättas för sexuella övergrepp.
Ecpat Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Det gör vi på flera sätt. Vår operativa verksamhet består av två stödlinjer, en för barn och unga - Ditt Ecpat, i vilken vi erbjuder stöd och hjälp via chatt, telefon och mejl samt en för vårdnadshavare och vuxna i barns närhet - Ecpat Vuxenstöd. Vi driver också Ecpat Hotline, en anmälningssida dit allmänheten anonymt kan tipsa om misstänkt sexuell exploatering av barn. Tipsen gör att vi kan skicka underlag till polisen. Vi tar också ner kränkande bilder och filmer på barn från nätet. En annan viktig del av vårt arbete är opinionsbildning och påverkansarbete mot beslutsfattare. Allt detta gör vi i samarbete med myndigheter, företag och andra organisationer i Sverige och globalt.
Arbetsuppgifter
Som rådgivare och en del av stödteamet deltar du i Ecpats stödverksamhet för barn, unga, vårdnadshavare och andra vuxna i barns närhet. Arbetet innebär operativt arbete i stödlinjen för barn och unga samt i stödlinjen för vuxna i barns närhet. Det handlar främst om stödjande samtal via telefon, chatt och mejl men även visst administrativt arbete. Som rådgivare agerar du som stöd för barn i utsatta situationer, utifrån barns olika behov och även i kontakt med olika myndigheter. Stödteamet deltar även i arbetet med barns delaktighet genom exempelvis fokusgrupper, enkätundersökningar och intervjuer med barn och unga, föreläsningar och infobord. Stödverksamheten för barn och unga har öppet måndag till torsdag 17 - 22 samt fredag 15 - 20 och arbete utanför kontorstid minst tre kvällar i veckan är därför ett krav för tjänsten.
Du ingår i Ecpat Sveriges stödteam och rapporterar till generalsekreteraren.
Vem är du?
• Du är flexibel som person och vill jobba med barn som är i behov av stöd
• Du är trygg i dig själv och van att arbeta professionellt med ett svårt och komplext ämne
• Du har god förmåga att engagera dig i andra människor och känner stolthet när ni lyckas tillsammans.
• Du som person tar ett stort personligt ansvar och har ett naturligt engagemang för att ständigt utveckla dig själv samt dina medarbetare.
• Du är en lagspelare men kan även arbeta självständigt.
• Du är lyhörd, prestigelös och har god självinsikt.
Kvalifikationer
Krav:
• Utbildning inom juridik, sociologi, beteendevetenskap, socialt arbete eller annan likvärdig utbildning
• Erfarenhet av stödjande samtal med barn och unga samt familjer i utsatta situationer
• Erfarenhet av ideellt eller annat arbete med barn
• Engagemang och kunskap i barnrättsfrågor och barns delaktighet
• Mycket goda kunskaper i Office
Meriterande:
• Flerårig erfarenhet av att stödja barn och unga i kontakt med myndigheter
• Ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska
• Erfarenhet av arbete med barn med NPF och IF
Välkommen med din ansökan
Om du känner att detta är en roll för dig så du varmt välkommen att skicka in ditt CV och ett introduktionsbrev där du berättar om hur dina kvalifikationer och din personlighet gör dig till rätt person för den här rollen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Bifoga löneanspråk i din ansökan.
Sista ansökningsdag är den 4 februari 2026.
Vi har tyvärr inte möjlighet att lämna återkoppling på enskilda ansökningar och kommer via mejl meddela när tjänsterna är tillsatta.
Övrig information
Tjänsten är baserad på kansliet på Kungsholmen i Stockholm och är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader.
Vi kommer att hantera ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut.
Arbete utanför kontorstider förekommer och är ett krav för tjänsten.
Före anställning behöver du visa utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.
Kontaktperson
Madelaine Forsberg, teamledare stödverksamheten madelaine.forsberg@ecpat.se Ersättning
