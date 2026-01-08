Eckerö Linjen: Servicevärdar till sommarsäsongen 2026
Rederi Eckerö Sverige AB / Servitörsjobb / Norrtälje Visa alla servitörsjobb i Norrtälje
2026-01-08
Bli en del av besättningen på M/S Eckerö!
Gillar du att arbeta i högt tempo, har ett glatt humör och brinner för att ge service i toppklass? Vill du vara med och skapa en upplevelse där varje gäst känner sig välkommen och omhändertagen?
Då kan du vara den vi söker till vårt härliga team ombord på M/S Eckerö, ett fartyg med fantastisk stämning och stolta traditioner. Våra ledstjärnor är att erbjuda våra gäster Östersjöns bästa mat och ett gott värdskap.
Om rollen
Som servicevärd på M/S Eckerö får du ett omväxlande och roligt arbete. Du kan arbeta på flera olika avdelningar ombord, eller specialisera dig på en. Ibland jobbar du hela veckan på samma avdelning, ibland varierar du mellan olika, ibland till och med under samma dag.
Exempel på arbetsområden som Servicevärd:
Restaurang: I vår bufférestaurang Bornholm och i vår à la carte-restaurang Rospiggen får du servera mat och drycker med tillhörande serveringsuppgifter.
Bar: I våra barer Klubb Kuling och Bar Båtsman får du servera drycker och tilltugg med tillhörande serveringsuppgifter.
Café: I Kafé Käringsund och i Bistro Byholma får du jobba i kassan, fylla på vitriner, ge ut mat, plocka disk samt övriga uppgifter i en cafémiljö.
Butik: I vår taxfreebutik Magasin Märket får du jobba med försäljning vilket innebär kassatjänst, påfyllning av varor och aktiv försäljning. Du kan även jobba som försäljare i vår parfymavdelning där du aktivt får sälja doft, kosmetik och retailvaror.
Lager: I vårt lager levererar du varor till de olika avdelningarna ombord, du hämtar tvätt och sopor samt fyller på varor i taxfreebutiken. På denna avdelning ingår även körning med truck, vi ombesörjer truckförarlicens vid behov.
Städ: Inom vår städavdelning får du jobba med lokalvård över hela fartyget och städning av både våra gästers och besättningens hytter.
Kök: Inom vår köksavdelning ser du till att våra restauranger och caféer har rent och fint porslin samt att våra duktiga kockar har rena arbetsredskap.
Oavsett avdelning är det viktigt att du samarbetar väl med kollegor och ger vänlig, professionell service till våra gäster. Tillsammans ser vi till att M/S Eckerö fortsätter vara en trivsam och uppskattad arbetsplats.
Vi söker dig som:
Är minst 18 år
Talar flytande svenska
Har en positiv attityd, gillar att ta ansvar och trivs med att arbeta i team
Meriterande erfarenheter:
Tidigare arbete inom bar, restaurang, butik, lokalvård eller serviceyrke
Utbildning inom restaurang eller liknande
Arbetstid och villkor:
Du arbetar vecka/vecka, en vecka ombord, följt av en betald ledig vecka.
Arbetstiden är i genomsnitt 10,6 timmar per dag. Under arbetsveckan bor du ombord, och alla måltider serveras i personalmatsalen. Det finns dessutom trivsamma personalutrymmen för fritiden.
Du kan även resa kostnadsfritt med våra anslutningsbussar till och från jobb (i mån av plats). Du hittar mer information om våra busslinjer här: Anslutningsbussar - res smidigt till båten - Eckerö Linjen.
M/S Eckerö trafikerar inte nattetid utan står då vid kaj i Eckerö. Lön enligt kollektivavtal (SEKO sjöfolk). Grundlönen är 29 017 kr/månad (från och med 1 april 2026) + ombordtillägg (i medeltal 2 612 kr/månad) + eventuellt ålderstillägg.
Sista dag att ansöka är 30.04.2026, Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonsen tas ned. Så länge annonsen ligger uppe tar vi emot nya ansökningar.
Vid eventuella frågor gällande tjänsten, vänligen kontakta vår personalpurser personalpurser.eckero@eckerolinjen.ax
Välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att ha dig i vårt glada gäng på M/S Eckerö!
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rederi Eckerö Sverige AB
(org.nr 556181-4350), https://www.eckerolinjen.se/
764 56 GRISSLEHAMN Arbetsplats
