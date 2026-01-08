Eckerö Linjen: Kockar och kallskänkor till sommarsäsongen 2026
2026-01-08
Bli en del av besättningen på M/S Eckerö!
Gillar du att arbeta i högt tempo, har ett glatt humör och brinner för att ge service i toppklass? Vill du vara med och skapa en upplevelse där varje gäst känner sig välkommen och omhändertagen?
Då kan du vara den vi söker till vårt härliga team ombord på M/S Eckerö, ett fartyg med fantastisk stämning och stolta traditioner. Våra ledstjärnor är att erbjuda våra gäster Östersjöns bästa mat och ett gott värdskap.
Nu söker vi kockar och kallskänkor inför sommarsäsongen.
Om rollen
Eckerö Linjen är känd för sin goda mat. I köket jobbar mellan 10-20 kockar och kallskänkor (beroende på säsong) med att tillreda maten som serveras i fyra restauranger ombord samt i personalmatsalen.
Vi gör det mesta från grunden, allt från fonder och långkok till olika inläggningar, och strävar alltid efter att använda nära och lokala råvaror. Därför samarbetar vi tätt med producenter från både Roslagen och Åland.
Som kock eller kallskänka på M/S Eckerö får du:
Variationsrika arbetsuppgifter i ett engagerat team
Möjlighet att arbeta med kvalitetsråvaror och kreativa menyer
Ett roligt och socialt arbete ombord med härlig stämning
Vi söker dig som:
Har köksutbildning med inriktning restaurang/storkök
Har några års erfarenhet från professionellt kök
Är minst 18 år
Du arbetar vecka/vecka, en vecka ombord, följt av en betald ledig vecka. M/S Eckerö trafikerar inte nattetid utan står då vid kaj i Eckerö. Lön enligt kollektivavtal (SEKO sjöfolk).
Sista dag att ansöka är 30.04.2026 Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonsen tas ned.
Så länge annonsen ligger uppe tar vi emot nya ansökningar.
Vid eventuella frågor gällande tjänsten, vänligen kontakta vår personalpurser personalpurser.eckero@eckerolinjen.ax
Välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att ha dig i vårt glada gäng på M/S Eckerö!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
