Ebab Byggservice Växer Och Söker En Kalkylator - AxÖ Consulting AB - Inköpar- och marknadsjobb i Örebro

AxÖ Consulting AB / Inköpar- och marknadsjobb / Örebro2021-06-30Vill du vara en del av en expansiv koncern och är en kalkylator med eget driv och med kundnöjdhet samt affärsmässighet i fokus? Då har vi rollen för dig!EBAB Byggservice växer och har behov av att förstärka sin organisation med en kalkylator.Arbetet handlar om att vårda befintliga kunder samt bygga relationer för framtiden. Vi söker dig som vill bidra och utvecklas i det familjära företaget i den stora organisationen.Varmt välkommen med din ansökan!Tjänsten är en direktrekrytering. Rekryteringsprocessen hanteras av AxÖ Consulting men du kommer att anställas direkt hos EBAB.Om EBAB ByggserviceEBAB Byggservice är ett väletablerat byggserviceföretag inom Örebro- och Västmanlands län och ingår i koncernen Byggbetjänten AB. EBAB utför byggservice, till- och ombyggnationer i olika storlekar. Till största del är det försäkringsrelaterade uppdrag som är EBABs specialistområde. EBAB har idag drygt 60 anställda varav åtta projektledare samt tre kalkylatorer som är fördelade på tre kontor i Lindesberg, Örebro samt Köping. Företaget grundades 1995.EBAB erbjuder dig- En bred roll med varierande arbetsuppgifter, både inne på kontoret och ute bland projekt där du får ta stort ansvar och kan utforma ditt arbete på egen hand.- Seniora kollegor och bollplank med en lyhörd och utvecklingsorienterad ledningsgrupp.- Ett bolag med familjär stämning och med en bra sammanhållning.2021-06-30Som kalkylator är ditt huvudsakliga ansvar att producera kvalitativa kalkyler till försäkringsjobb. Du arbetar i nära samarbete med våra projektledare för att ta fram en grundkalkyl för projektet som du senare, efter kundens behov och önskemål, uppdaterar och följer upp under projektets gång. Dessa projekt är oftast olika typer av försäkringsskador t.ex. vattenskada, brand eller inbrott. Som kalkylator rapporterar du till företagets arbetschef.Vi ser att du som söker har goda byggtekniska kunskaper och gärna erfarenhet av att tidigare arbetat med försäkringsskador. Det är meriterande om du har baskunskaper i försäkringsregler och tidigare kunskaper utav MEPS. Tjänsten innebär till viss del dagliga resor ut i verksamheten vilket kräver att du innehar B-körkort. Vi ser även att du har:- Gedigen erfarenhet av projektering eller kalkylering.- Goda kunskaper i MS Officepaketet, främst Excel.- God vana av att arbeta i system som exempelvis Meps och Wikells.- Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.För att lyckas i rollen är det viktigt att du har förmåga att självständigt planera ditt arbete och att arbeta med flera olika projekt samtidigt. Du behöver ha ett strukturerat arbetssätt och förmåga att prioritera även i stunder då det är högt tempo. Arbetet innebär mycket samverkan med externa och interna kontakter, det är därför viktigt att du har en god förmåga att skapa förtroende samt att bygga och bibehålla goda relationer. Du arbetar proaktivt, är både initiativrik samt lösnings- och förbättringsorienterad. Som kalkylator på EBAB Byggservice behöver du vara analytisk, affärsmässig och noggrann.Information och ansökanVarmt välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2021. Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Tipsa dem gärna om tjänsten.Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på AxÖ Consulting, Linda Axäng på telefonnummer 079-340 54 42 eller via mejl, linda.axang@axoconsulting.se Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekryteringTjänsten är på heltid och med tillträde omgående eller enligt överenskommelse.Om koncernen Byggbetjänten ABErikssons Bygg i Mellansverige AB (EBAB) ingår i en koncern som består av åtta bolag: Byggbetjänten AB, H. Einarssons Byggnads AB (HEBAB), Hyrmaskiner Lindesberg, Golv & Kakel i Mellansverige AB, Karlskoga Byggnadsplåt AB, Golvtjänst i Degerfors AB och Gäre Bygg AB. I koncernen finns idag ca 160 st anställda och samtliga bolag har gott renommé och är starka i sina regioner.Läs mer om EBAB Byggservice här: https://www.ebab.nu/ AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.Varmt välkommen med din ansökan.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-31AxÖ Consulting AB5839674