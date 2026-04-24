E-handelsspecialist för ökad digitalisering av offentliga inköp
Upphandlingsmyndigheten / Administratörsjobb / Solna
2026-04-24
Vill du arbeta strategiskt med att främja digitalisering och standardisering av offentliga inköp? Vi söker dig som vill bidra till samhällsnytta genom att stödja offentliga aktörer och leverantörer i utvecklingen av mer digitala inköpsprocesser.
Från och med den 1 juli 2026 får Upphandlingsmyndigheten det samlade ansvaret för att främja elektroniska inköpsprocesser i offentlig sektor. I uppdraget ingår även ansvar och uppgifter kopplade till e-faktura och den europeiska infrastrukturen för elektroniska inköp (Peppol). Uppdraget avser digitalisering av hela inköpsprocessen, från upphandling till beställning och fakturering, för att hanteringen ska bli mer sammanhängande och effektiv. En stor del av arbetet genomförs i samverkan med andra aktörer, till exempel inom ramen för samarbetsorganet Single Face To Industry (SFTI).
Om rollen
Vi söker en eller flera sakkunniga e-handelsspecialister som kan stärka vår kompetens och strategiska förmåga att driva utveckling och främja ökad användning av elektroniska inköpsprocesser, e-handel och e-faktura. I rollen ingår även att arbeta brett med frågor inom vårt kommande ansvar som Sveriges Peppol-myndighet, och relaterade frågor som till exempel EU:s nya regler om mervärdesskatt för den digitala tidsåldern (VAT in the Digital Age, ViDA). Uppdraget är en viktig del för att bidra till ökad digitalisering av de offentliga inköpen i enlighet med regeringens färdplan för de offentliga affärerna 2025-2030.Publiceringsdatum2026-04-24Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att
strategiskt främja och ge rådgivning för ökad standardisering, implementering och användning av e-handel, e-faktura och Peppol inom offentlig sektor
bevaka, analysera och påverka lagstiftningsförslag och andra initiativ och förslag som påverkar området, både nationellt och internationellt
genomföra informations- och utbildningsinsatser vid till exempel konferenser och nätverksträffar
utveckla uppföljningen av e-handel och analysera och beskriva utvecklingen på området
nätverka och samverka med andra myndigheter och aktörer, inklusive samarbetet inom till exempel Open Peppol och SFTI
delta i nationella och internationella forum och arbetsgrupper för att omvärldsbevaka och påverka utvecklingen på området.
Du kan komma att arbeta brett med andra uppdrag på myndigheten som omfattar utredning, analys och verksamhetsutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
akademisk examen inom ekonomi, samhällsvetenskap, juridik, data- eller systemvetenskap, eller liknande eftergymnasial utbildning som vi bedömer är relevant för tjänsten
flerårig och aktuell erfarenhet av arbete med digitalt informationsutbyte inom eller i samverkan med offentlig sektor
aktuell erfarenhet av arbete med frågor som rör standardisering och e-handelsfrågor inom eller i samverkan med offentlig sektor
aktuell erfarenhet av att analysera komplexa underlag såsom lagstiftning, föreskrifter och utredningar
mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med
frågor relaterat till Peppol och dess standarder för elektroniskt informationsutbyte
processarbete och/eller projektledning i uppdrag som har omfattat tekniska komponenter eller lösningar
kommunikation, behovsinsamling och samverkan med offentliga och privata aktörer såsom myndigheter, kommuner och företag
effektanalyser och nyttoberäkningar.
Om dig
Som person är du initiativtagande, självständig, strukturerad och lyhörd. Du agerar professionellt, är engagerad och har mycket god samarbetsförmåga. Du är strategisk, driver uthålligt frågor framåt och bygger förtroende. För att lyckas i rollen behöver du vara pedagogisk och kunna anpassa din kommunikation utifrån aktuell målgrupp.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Om företaget
Upphandlingsmyndigheten är Sveriges expertmyndighet för sunda offentliga affärer. Vi ger stöd och förmedlar kunskap inom offentlig upphandling och statsstöd till olika aktörer inom offentlig, privat och idéburen sektor. Vi är också statistikmyndighet med ansvar för att samla in, utveckla, förvalta och sprida statistik om offentlig upphandling.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas med stark tillväxt. Under 2026 och 2027 kommer delar av andra myndigheters arbetsområden att integreras i Upphandlingsmyndigheten.
Vi har en flexibel arbetsplats och sitter i ljusa lokaler i Solna, nära allmänna kommunikationer. Läs mer om vårt uppdrag och oss som arbetsgivare på vår webbplats.
Anställning och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning placerad på Avdelningen för hållbarhet, statistik och analys. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Anställningen är på heltid med förtroendearbetstid. Fysisk placering är på vårt kontor i Solna. Det finns möjlighet att i viss utsträckning arbeta på distans, utifrån samråd med chef. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi anser att olikheter berikar och strävar därför efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.
Skicka in din ansökan senast den 15 maj 2026. Bifoga CV och personligt brev där du beskriver varför du söker tjänsten. Varmt välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till:
Sofia Tullberg, avdelningschef, tel: 08-586 217 74
Charlotte Ryrberg, HR-specialist, tel: 08-586 217 76
Henrik Grönberg, Saco, tel: 08-586 217 16
Anna Larka, ST, tel: 08-586 217 38 Så ansöker du
