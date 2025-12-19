E-handelssamordnare med intresse för inköpsanalys till Inköpsenheten
2025-12-19
Vi stärker upp inköpsenheten med en e-handelssamordnare som tillsammans med övriga medarbetare fortsätter arbetet med att utveckla Naturvårdsverkets inköp. Vill du vara med på vår utvecklingsresa?
Inköpsenheten genomför upphandlingar, bistår i olika inköpsfrågor och hanterar leverantörsrelationer i nära samarbete med verksamheten. Majoriteten av våra avtal avser tjänster. E-handel är sedan drygt tre år tillbaka en viktig del av enhetens uppdrag, vår ambition är att så mycket som möjligt av myndighetens inköp ska gå via e-handelsflödet och idag är det ungefär en fjärdedel som gör det. Då en av våra två kollegor som arbetar med e-handel nu går vidare till andra uppdrag söker vi en ersättare. Vi förväntar oss att du kommer till oss med fullt fokus och vilja att bidra. I gengäld erbjuder vi dig trevliga och positiva kollegor och en mycket bra arbetsplats där vi helhjärtat arbetar med att förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta såväl strategiskt som operativt i en varierande roll i en mycket spännande verksamhet.
• Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att planera, driva och följa upp den fortsatta utvecklingen av myndighetens e-handel. I dialog med upphandlare, beställare och övriga verksamheten tar du fram planer för arbetet, identifierar de avtal och leverantörer som ska inkluderas i e-handeln och på vilket sätt inköpen ska ske.
• Du utvecklar och förvaltar styrande dokument, processer och mätetal kopplat till e-handel och deltar i arbetet med att integrera e-handel med övrigt inköpsarbete, såsom kravställning, avtalsförvaltning och ekonomisk uppföljning. Du kommunicerar, förankrar, utbildar och följer upp inom e-handelsområdet och blir också involverad i övriga utvecklingsarbetet på enheten.
• Du projektleder implementation av avtal i Naturvårdsverkets e-handelssystem (där vi för närvarande använder Visma Proceedo via Statens Servicecenter) där leverantörsanslutningar liksom övrig administration kring detta ingår som del av arbetet.
• I viss utsträckning kan du också komma att hantera supportärenden som rör e-handelsfrågor.
• Gradvis kommer du att få ta allt större ansvar för att genomföra spendanalyser inklusive att skapa förutsättningar för effektiv datafångst och ta fram nyckeltal kopplade till myndighetens inköp.
• Arbetet bedrivs tillsammans med kollegor, med olika kompetenser, inom enheten och övriga myndigheten samt gentemot våra leverantörer. Du arbetar särskilt nära den av dina enhetskollegor som också arbetar i e-handelsflödet med leverantörsanslutningar och utbildning.
Din kompetens
Krav för anställningen
• Flerårig erfarenhet av att praktiskt ha lett/samordnat arbetet med e-handel i en organisation som har kommit en bit på vägen i sin e-handelsmognad
• Erfarenhet av projektledning och processinriktat arbete
• En akademisk utbildning inom exempelvis ekonomi, juridik, teknik eller motsvarande, alternativt likvärdiga kunskaper förvärvade på annat sätt t ex yrkeshögskoleutbildning inom upphandling/inköp
• God datorvana och kunskap inom Office 365 som arbetsverktyg, främst word och excel
• Kan uttrycka dig väl på svenska, både skriftligt och muntligt
Det är meriterande att ha erfarenhet av:
• E-handel via Visma Proceedo
• E-handel i offentlig sektor
• Att ha arbetat med e-handel i verksamhet med stor andel tjänsteinköp
• Att ha hanterat anslutningar mellan e-handelssystem och avtal i digitala upphandlingsverktyget TendSign
• Att ha hanterat anslutningar mellan e-handelssystem och avtal i digitala upphandlingsverktyget e-Avrop
• Arbete med spendanalyser, t ex som inköpsanalytiker
Dina personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper då arbetet innebär många kontakter inom och utanför myndigheten.
Du planerar, organiserar och prioriterar dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt och arbetar metodiskt. Du är handlingskraftig och kan arbeta självständigt, även utan i förväg fastställda rutiner eller vägledning. Du har god kommunikativ och pedagogisk förmåga, där du kommunicerar tydligt och engagerat, och du har lätt för att bygga goda relationer. Du bidrar med och verkställer nya idéer och lösningar där du utgår från verksamhetens behov och förutsättningar.
Du har ett prestigelöst och serviceinriktat förhållningssätt, du ber om hjälp vid behov och samarbetar med och stöttar andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Anställningens placering är Stockholm alternativt Östersund. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Naturvårdsverket vill erbjuda ett flexibelt arbetssätt genom möjlighet till distansarbete upp till 50% av arbetstiden. Vi eftersträvar en effektiv verksamhet och ett hållbart arbetsliv.
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta följande personer via kundtjänst, tel.nr. 010-698 10 00.
Anna Nygård, chef inköpsenheten
Kontaktpersoner för ST och Saco
Varför ska du arbeta hos oss?
Naturvårdsverket värnar om ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder våra medarbetare goda möjligheter till distansarbete, företagshälsovård och personalstöd, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, samt olika aktiviteter via vår sport- och friluftsförening och kulturförening. Välkommen till våra moderna kontor i en organisation med ett viktigt uppdrag. Vi är en arbetsplats med trevliga kollegor och ett närvarande ledarskap där vi samlas kring vårt övergripande uppdrag som syftar till att förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer.
Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljö- och beredskapsmyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning.
Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta. Ersättning
