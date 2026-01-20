E-handelsmedarbetare sökes på heltid till Cramers blommor
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Svenljunga Visa alla lagerjobb i Svenljunga
2026-01-20
, Tranemo
, Borås
, Gislaved
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Svenljunga
, Tranemo
, Borås
, Gislaved
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
Är du en person som har intresse för växter, har en känsla för service och gillar att arbeta på ett grönskande lager? Då är den här tjänsten inom e-handel för dig.
Välkommen till Cramers Blommor - ett familjeföretag som startade 1959. I Hillared finns deras handelsträdgård. Där erbjuder de ett komplett sortiment av blommor, trädgårdsväxter, snittblommor, dammtillbehör,
redskap, urnor, tillbehör m.m. för hem & trädgård. De har öppet alla dagar i veckan. Utöver deras handelsträdgård bedriver de även E-handel.
Inför säsongen 2026 söker Cramers Blommor duktiga medarbetare med ett växtintresse för att stötta upp inom e-handeln, med placering på deras handelsträdgård i Hillared, 2 mil söder om Borås.
Du kommer tillsammans med dina kollegor både plocka och packa växter, blommor, buskar, träd och andra tillbehörssortiment. Man plockar ute i alla sorters väder som det gäller att vara bekväm med att vara ute i ur och skur. Allmän skötsel såsom rensning, vattning och att bistå andra avdelningar med hjälp ingår i dina arbetsuppgifter.
Fysiskt tunga lyft kan förekomma.
DETTA SÖKER VI
Som person gillar du högt tempo, är snabblärd, flexibel, samarbetsvillig, noggrann och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
Vidare gillar du struktur, ordning och reda. För dig är att passa tider, hålla deadlines och att jobba effektivt en
självklarhet. Har du erfarenhet från och drivs av att jobba mot uppsatta mål är det en fördel.
Vi söker dig som är social, positiv och har lätt för att samarbeta. Vi lägger stor vikt vid personlig
lämplighet.
Det är till stor fördel om du har erfarenhet inom e-handel eller lagerjobb sedan tidigare. Vi söker dig som är trädgårdsintresserad och som innehar växtkunskap kring trädgårdsväxter.
Cramers kunder förväntar sig service av högsta nivå vilket kräver att du är lyhörd, kreativ, kommunikativ på
svenska i tal och skrift. Du vet vikten av att sätta kunden i första rum och vikten av att alla möts av en organiserad och välskött butik. Cramers arbetar säsongsbetonat, så du som söker ska kunna jobba hela sommaren.
Krav är att du innehar körkort B samt egen bil då kollektivtrafiken inte alltid passar sig arbetstiderna.
Arbetstiden är i huvudsak förlagd till dagtid måndag-fredag 07-16, men kväll och helg kan förekomma.
Cramers Blommor erbjuder en rolig arbetsplats där ingen dag är den andra lik. Det är högt till tak tillsammans med härliga kollegor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Allégatan 67 (visa karta
)
503 37 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Alice Johannesson alice.johannesson@studentconsulting.com Jobbnummer
9695494