E-handelsförvaltare till upphandlings- och inköpsenheten
Norrköpings kommun / Inköpar- och marknadsjobb / Norrköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Norrköping
2026-07-06
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Nu söker vi en e-handelsförvaltare som kan stärka upp vår kompetens kring e-handel och vara ett viktigt stöd i våra upphandlingsprojekt och inköpsprocess! Bli en del av vårt team!
Vilka är vi?
Upphandlings- och inköpsenheten ingår i ekonomi- och styrningsavdelningen som tillhör kommundirektörens kontor. Vi ansvarar bland annat för kommunens upphandlingar av varor och tjänster och strategiska upphandlings- och inköpsfrågor, med undantag från entreprenad.
Enheten ansvarar för att utveckla och förbättra kommunens upphandlings- och inköpsprocess utifrån ett helhetsperspektiv samt bidra till att stärka kommunens arbete för att motverka felaktiga utbetalningar och välfärdsbrott inom upphandling och inköp.
Vi söker nu en ny kollega som vill arbeta med e-handel och stödja kommunens inköpsorganisation samt och bidra till kommunens utveckling. Som en del av Norrköpings kommun får du arbeta med utveckling som gör verklig skillnad.
Här får du möjlighet att påverka, utvecklas i din roll och tillsammans med engagerade kollegor skapa smarta digitala lösningar för framtidens inköp.Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Du arbetar med förvaltning av e-handeln i affärssystemet Raindance. Det innebär att du ansluter leverantörer till e-handelssystemet, hanterar systemadministration, registervård, informationsspridning samt supportar våra användare.
Du arbetar även strategiskt med utveckling av e-handeln och omvärldsbevakar utvecklingen inom området e-handel och e-handelssystem.
Vidare så medverkar du vid uppgraderingar genom felsökning och systemtester av funktioner och flöden.
Du kommer att stödja kommunens inköpsorganisation samt är med i framtagandet av föreslaget sortiment i samband med sortimentsstyrning och svara på frågor kring inköp.
Arbetet innebär flera kontaktytor och du rapporterar till upphandlings- och inköpschefen.
Vem är du?
Vi söker dig som har eftergymnasial inom ekonomi, e-handel eller annan likvärdig utbildning. Alternativt har du en gymnasieexamen med flerårig erfarenhet av arbete med e-handel.
Du har en förståelse för inköpsprocesser och vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat i ett e-handelssystem/e-beställningssystem eller affärssystem.
Vi ser att du har mycket goda kunskaper i Excel och att du behärskar Officepaketet väl.
Som person ser vi att du är serviceinriktad och har hög flexibilitet så att du snabbt kan ställa om ditt fokus. Du är strukturerad, analytiskt lagd och har en förmåga att ta egna initiativ när det krävs. Du uppskattar varierande arbetsuppgifter och kan ta ett helhetsperspektiv.
Du är självgående i ditt eget ansvarsområde, samarbetsinriktad och är utåtriktad. Du behöver även ha en stor integritet och ibland hitta nya vägar för att lösa ett problem. Du är en trygg och stabil person som kan stå för dina beslut.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Delvis utifrån verksamhetens behov
Sista ansökningsdatum: 16 augusti
Kontakt: För frågor om tjänsten kontakta upphandlings- och inköpschef Björn Andrén, 011-15 17 95, bjorn.andren@norrkoping.se
och för frågor om rekryteringsprocessen, kontakta HR-konsult rekrytering Alle Sharif, alle.sharif@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid. Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
602 24 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
9994646