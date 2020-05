E-handelsbolaget Jollyroom söker Business Area Manager till Inre - Jollyroom AB - Inköpar- och marknadsjobb i Göteborg

Jollyroom AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg2020-05-25Jollyroom etablerades år 2010 och är Nordens ledande barn- och babybutik på nätet. Vi befinner oss i stark tillväxt och är ett av de snabbaste växande bolagen inom e-handeln i Europa. Vi servar idag fler än 2 000 000 kunder och har allt för barnen mellan 0 till 12 år samt ett heltäckande sortiment för gravida. I vårt 65 000 kvm stora lager, med över 35 000 artiklar finner barnfamiljen både välkända och nya varumärken. Ett brett sortiment, en tillgänglig webbutik, snabba leveranser och kunnig kundservice är våra grundpelare som gör Jollyroom till det självklara valet i barnfamiljens vardag. I Göteborg har vi kontor, flera lager samt ett showroom för våra kunder. Vår personalstyrka växer löpande och utgör i dagsläget 450 fantastiska medarbetare, 300 medarbetare arbetar på heltid och resterande på behovsbasis. Möjligheten till expansion och framgång har aldrig varit större. Efter att ha vunnit nr. 1 positionen på den Nordiska marknaden har vi nu påbörjat expansionen in i Europa. På sikt skall Jollyroom bli den ledande aktören inom barn- och baby på nätet i Europa. Vi skall ge europeiska konsumenter den bästa upplevelsen. Vi är med i matchen för att vinna.Är du en resultatdriven person som drivs av att prestera och motiveras av högt satta mål? Vill du vara en del av branschens mest engagerade och skarpaste gäng inom e-handel för barnfamiljen? Om ja, läs vidare om vår spännande lediga tjänst som Business Area Manager i inredningsteamet och sök till oss idag!Business Area Manager, Team InredningJollyrooms produktsortiment är det största lagerförda sortimentet inom branschen. Vårt sortiment består av både externa och egna varumärken. Under det senaste året har vårt ambitiösa team på inköp ökat i styrka och idag är vi nästan 40 medarbetare på avdelningen. I vår händelserika vardag föds det hela tiden nya tjänster, uppgifter, ansvarsområden och kategorier och vi söker ofta efter nya stjärnor till inköp.Som Business Area Manager på Jollyroom har du bland annat följande ansvarsområden:Fullt budget- och resultatansvar för ditt affärsområde Inredning, gällande exempelvis försäljning, marginaler, lönsamhet, kassaflöde, kostnader mm.Att upprätta och verkställa strategiplan samt tillhörande handlingsplan för teametPersonalansvar - att vara en utomordentlig ledare som får sin omgivning att prestera bättreVara en aktiv part i Inköpsledningen och bidra till att lyfta avdelningen till nästa nivåAtt konkurrensanalyser och prisstrategier genomförs och kommuniceras till övriga teametAnsvara för samtliga samspel gentemot andra avdelningar, exempelvis Marknad och Lager.Som Business Area Manager har du stort inflytande på Jollyrooms resultat. Du tar, tillsammans med de andra Business Area Managers, ett stort ansvar och har ofta kontakt med bolagets koncernledning.Vi söker dig som:Är en bred generalist som har erfarenhet av och förståelse för vad som driver en lönsam affärsmodell. Du är van sedan tidigare vid att ha budget-, försäljning och marginalansvar.Har känsla för färg och form, i kombination med ett analytiskt affärstänkHar förståelse för FMCG produkter och dynamiken med rätt produkt till rätt pris i rätt tidHar erfarenhet av e-handel och därmed är duktig på att omvandla stora datamängder till förståeliga analyserHar förmågan att förhandla fram de bästa avtalen och samtidigt bygga långsiktiga relationer.Meriterande erfarenhet/kunskapErfarenhet av tillväxtbolagBransch- och produktkunskapSAPQlickview/QlicksenseDina personliga egenskaperHos oss är motivation det viktigaste, vi ska bli störst i Europa och vi söker dig som vill vara med och leda den resan för just ditt segment.Du arbetar med stor passion för dina produkter, medarbetare och varumärken. Du är lösningsorienterad, strukturerad, affärsmässig och en stjärna på att bygga goda relationer både internt och externt. Du har en förmåga att sätta dig in i marknaden och är kommersiell. Vi som arbetar på Jollyroom kännetecknas som doers med hög arbetskapacitet - vi verkställer våra planer och når våra mål. Vi söker efter dig som känner igen dig i den beskrivningen.Vi erbjuder digEntreprenörsdriven verksamhetHög utvecklingstakt och en spännande bransch med stor potentialKarriärmöjligheterStort eget ansvar och varierande arbetsuppgifterUngdomlig och pulserande miljöKollektivavtal för alla anställdaFriskvårdsbidragPlacering nära Göteborg; 15 minuter med bil till cityUpplägg och kontaktStart: Snarast möjligtOmfattning: Heltid (6 månaders provanställning tillämpas)Placering: Hisings Kärra, Göteborg (i november Sörred, Göteborg)Kontakt & frågor: HR generalist Nicole Berger via nicole.berger@jollyroom.se alternativt 072-723 29 90.Som ett led i att säkerställa hög kvalitet på våra rekryteringsprocesser genomför vi tester, referenstagning och bakgrundskontroll.Vi arbetar löpande med rekryteringen, var gärna snabb med din ansökan.Vi undanber oss för närvarande samtal och mail från rekryterings- och annonsleverantörer.Varaktighet, arbetstid2020-05-25Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-06-04Jollyroom AB5239010