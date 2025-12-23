E-com (en del av Tell) söker Platschef i Hudiksvall!
Vi söker en driven och ansvarstagande Platschef till E-com (en del av Tell Sverige AB) i Hudiksvall. E-com/Tell erbjuder företagskunder smarta helhetslösningar inom molnväxlar, telefoni, IT-drift och fordons-IT.
Som Platschef blir du en nyckelperson i att leda den lokala verksamheten, utveckla teamet och säkerställa att våra kunder får den bästa möjliga upplevelsen. Har du erfarenhet av ledarskap och ett öga för både affär och organisation?
Då kan du vara den vi söker - ansök redan idag, då urval sker löpande.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för E-com/Tell 's räkning en Platschef. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos E-com/Tell.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Tell 's önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till fanny.skott@pn.se
Du erbjuds:
• En betydelsefull roll med kort väg från idé till beslut.
• Ett starkt team med god lagkänsla och frihet under ansvar.
• Goda möjligheter till utveckling och utökat ansvar.
• Individuell lönesättning och attraktiva förmåner.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Som Platschef har du ett övergripande ansvar för enheten och fungerar som ett viktigt operativt stöd till Vice VD. Du omsätter uppsatta mål och strategier till konkreta aktiviteter och mätbara resultat.
Du tar ansvar för:
• Budget & affär: följa upp utfallet, initiera säljdrivande aktiviteter samt delta i kundmöten och sambesök.
• Ledarskap & team: vara förstalinjens chef för ortens medarbetare; ansvar för planering, prioritering, månadssamtal/1:1 samt onboarding och mentorskap.
• Kund & leverantör: närvara vid externa möten, ge feedback och stöd samt föra dialog med leverantörer.
• Kommunikation & kultur: säkerställa effektiv informationsspridning och en trygg, positiv arbetsmiljö.
• Styrning & administration: hantera ekonomiska rapporter, attestflöden och personalfrågor inklusive lönehantering.
• Mandat: fatta operativa beslut och agera i frågor när Vice VD inte är tillgänglig.
Vi söker dig som:
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Platschef. Du är trygg i att leda människor och att driva affär i det dagliga arbetet. Vidare är du strukturerad, prestigelös och handlingskraftig, med förmåga att agera snabbt både i tanke och utförande. Du uppskattar kunddialoger, sambesök och att arbeta för att teamet ska nå gemensam framgång.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet som innebär att du:
• har bevisad ledarerfarenhet
• är relationsstark och affärsmässig
• är van att planera, prioritera och följa upp KPI:er
• kanske har drivit eget företag men nu vill vara en del av något större
• har god systemvana (Microsoft 365/Teams/Fortnox)
Det är meriterande om du har en bakgrund inom IT, telekom, teknik men det är inte krav för tjänsten.
START: Januari 2026
OMFATTNING: Heltid
STAD: Hudiksvall
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Fanny Skott
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Fanny Skott
E-com en del av Tell
Fanny Skott fanny.skott@pn.se
