E-arkivarie "open source" till Försäkringskassan i Östersund
Försäkringskassan / Bibliotekariejobb / Östersund Visa alla bibliotekariejobb i Östersund
2026-07-01
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Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Här får du en unik möjlighet att vara med att fortsätta utveckla framtidens e-arkiv i tätt samarbete mellan arkivarier och utvecklare. Vi söker nu e-arkivarier som ska arbeta med vårt e-arkiv som är byggt på öppen källkod, Roda.
Ditt arbete med e-arkivet är viktigt för myndighetens förmåga att möta dagens och framtidens utmaningar i hanteringen av digital verksamhetsinformation. Du kommer att vara del av den grupp av arkivarier som arbetar med e-arkivering och ingå i e-arkiv teamet tillsammans med IT-avdelningen.
Som arkivarie på Försäkringskassan tillhör du Avdelningen Verksamhetsstöd, Informationsstyrning Arkivrätt som leder det strategiska arbetet inom hela informationsförvaltningsområdet. Du blir en del av en arbetsgrupp som består av totalt cirka 20 arkivarier. Mycket av arbetet sker i samarbete med en eller flera kollegor och i samarbete med verksamheten. Som arkivarie hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Försäkringskassans strävan är att ligga långt framme i digitalt bevarande, så vill du utvecklas med oss finns här många möjligheter. Som medarbetare på Försäkringskassan har du trygg anställning, tid för friskvård, möjlighet att arbeta deltid på distans och flera andra förmåner.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
har högskole- eller universitetsexamen inom relevant ämnesområde, med minst 40 hp/60 hp arkivvetenskap inklusive C-uppsats, eller likvärdig kompetens som inhämtats genom flerårig arbetslivserfarenhet av liknande arbete motsvarande minst 3-årig högskoleutbildning
har en mycket god analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt
är handlingskraftig och kan planera och driva ditt eget arbete
snabbt sätter dig in i nya arbetsuppgifter
har god förmåga att uttrycka dig såväl i tal som skrift
arbetar självständigt samtidigt som du är bra på att samarbeta och skapa goda relationer.
Det är meriterande om du
har erfarenhet av arbete med kravställning för e-arkiv
har erfarenhet av att planera och genomföra leveranser till e-arkiv
har erfarenhet av arbete med arkivfrågor inom en stor organisation
har kunskap om databasmodellering, sql och xml.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-07-01Övrig information
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsorter: Stockholm eller Östersund.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-ossKontakt
Chef: Marit Kirkbakk, marit.kirkbakk@forsakringskassan.se
, 010-111 44 73 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Frida Skogsborn, frida.skogsborn@forsakringskassan.se
, 010-112 24 18 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Carolina Mancho, 010-116 28 80, Saco-S: Elsy Lindman, 010-113 71 00, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti. När du ansöker bifogar du ditt CV. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar, du får istället besvara ett antal urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Ladda upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
För denna rekrytering har vi något längre ansökningsperiod då det är mitt i sommarsemester. Vid frågor vänligen maila oss så återkommer vi så snart vi kan, på grund av pågående semesterperiod kan det dröja lite längre än vanligt innan du får svar.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), https://www.forsakringskassan.se/
Box 42006 (visa karta
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126 12 STOCKHOLM Arbetsplats
Försäkringskassan Jobbnummer
9986208