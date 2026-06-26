E+amanuens till institutionen för elektroteknik
Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknik / Pedagogjobb / Uppsala Visa alla pedagogjobb i Uppsala
2026-06-26
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Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen. Institutionen för elektroteknik bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 6G kommunikation och trådlösa sensornät men även forskning och utbildning inom Life Science, hälsoteknik, smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 170 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsolösningar vid Ångströmlaboratoriet.
Vi söker nu en E+amanuens.
Kom och jobba med oss!
Tjänsten är placerad vid avdelningen för elektricitetslära, inom institutionen för elektroteknik. Här hittar du en trevlig arbetsmiljö med ett aktivt doktorandnätverk och en mängd experimentella projekt. Avdelningen samarbetar med svenska företag – både offentliga och privata – samt andra intressenter inom de olika forskningsområdena. Vi ser fram emot din ansökan. Var med och bygg framtiden med oss!
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Som E+-amanuens kommer du att vara involverad i arbetet med bland annat utveckling och utvärderingar av programmen (målmatriser, sammanställa kursvärderingar), breddad rekrytering och breddat deltagande inom högskole- och civilingenjörsprogrammen i elektroteknik.
Du förväntas engagera dig i initiativ som syftar till att bredda rekryteringen till elektroteknikprogrammen, speciellt för att öka andelen kvinnor på programmen.
Arbetsuppgifterna kan variera, men inkluderar bland annat att anordna inkluderande nätverksträffar samt riktade rekryteringsinsatser, såsom gymnasiebesök eller arbetsmarknadsmässor, för att attrahera en bredare och mer diversifierad målgrupp.
En del av arbetet kommer att utföras i samarbete med PR-amanuenser från de nämnda programmen och E-sektionen.
Kvalifikationskrav
För att kunna anställas som amanuens krävs att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Denna anställning riktar sig till studenter antagna till Högskoleingenjörs- eller Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik, med goda studieresultat.
Arbetet kräver att du ska kunna jobba strukturerat och metodiskt samt sammanställa insamlad information.
Arbetet innebär många kontakter, och därför läggs stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom att du är nyfiken och villig att lära, har förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar, samtidigt som du samarbetar väl med både studenter och lärare.
Du behöver kunna kommunicera tydligt i tal och skrift på både svenska och engelska samt planera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Meriterande
Tidigare arbete med undervisning, kursutveckling eller E-sektionen är meriterande.
Om anställningen
Tidsbegränsad anställning, enligt HF 5 kap § 12. Deltid (10%). Från och med 2026-08-31 till och med 2027-06-30. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av
Programansvarig högskoleingenjör elektroteknik, Johan Forslund, johan.forslund@angstrom.uu.se
.
Programansvarig civilingenjör elektroteknik, Saman Majdi, saman.majdi@angstrom.uu.se
.
Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla 1) ett kort brev som beskriver dig själv, varför du söker anställningen och relevanta erfarenheter, 2) ditt CV, 3) ett studieintyg samt ett utdrag av dina kurser och resultat som visar att du är registrerad student med goda studieresultat, 4) eventuellt andra handlingar som du önskar åberopa samt 5) namn och kontaktuppgifter till referenspersoner (e-postadress och telefonnummer). Ansökan bör skrivas på engelska/ svenska.
Välkommen med din ansökan senast den 2026-07-30. UFV-PA 2026/2269.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
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Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
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, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
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Box 256 (visa karta
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751 05 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknik Jobbnummer
9981144