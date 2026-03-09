Dynamics-konsult med fokus på Supply Chain till vårt Managed Services-team
Fellowmind Sweden AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-03-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fellowmind Sweden AB i Malmö
, Helsingborg
, Kristianstad
, Halmstad
, Växjö
eller i hela Sverige
"-Den bredd som rollen innebär gör att ingen dag är den andre lik. Alltifrån brandkårsutryckningar när något gått fel till att långsiktigt säkra våra kunders investering i affärssystemet är en del av min vardag. Varje dag ser jag tydliga resultat av min insats i nöjda användare där jag underlättar deras arbete. Det och att få jobba med problemlösning är det som driver mig i mitt arbete!" Så beskriver Gabrielle, en av kollegerna i Managed Services-teamet sin roll - NU VILL VI BLI FLER!Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Som en del av vårt Managed Services-team kommer du att jobba med våra befintliga kunder inom Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management (D365F&SCM) efter implementationsfasen. Vissa skulle kalla det förvaltning och support, men för oss är det så mycket mer än så. "-Det är här våra kunder verkligen får utväxling på sin investering i sitt nya moderna affärssystem" som Madeleine, och kanske din framtida chef, uttrycker det.
För det är i denna fas som vi finjusterar processerna, kompetensutvecklar kunderna, hjälper till när problem uppstår och ser till att kunderna får ut det bästa ur sitt affärssystem. Gemensamt är att det är en uppgift som uppkommit i kundens löpande arbete, ofta ganska oförutsett, ibland inrapporterat från kunden sida men ibland är det initierat av oss. I nära kontakt med kunden driver du sedan uppdraget från ax till limpa. Givetvis arbetar du även med felsökning och korrigering av inkomna kritiska problem.
Ditt fokus blir att hjälpa våra kunder i den dagliga driften men alltid med en tanke på långsiktiga förbättringar. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innebära:
Stöd till kunder gällande problem i deras flöden och processer
Löpande support, ärendehantering och övervakning
Testning och parametersättning
Utbilda kundens medarbetare i systemet
Fånga upp frågor samt önskemål från kunden och ta action på dessa
Hjälpa och att coacha kunderna vidare i sina verksamhetsprocesser
Dokumentation
I förekommande fall kommer du även vara delaktig i hantering av change requests, versionsuppgradering, migrering av data och integration.
Utöver detta finns det även möjlighet att fungera som Support Lead mot ett par av våra kunder där du i kontinuerliga dialoger med kund säkerställer att de alltid är nöjda och att vi alltid levererar över deras förväntan.
Med utgångspunkt i våra värderingar - Always personal, Better together, Serious about fun och Act with courage är vi ett stöd genom hela arbetets gång och kundens fortsatta tillväxt.
Vi söker dig som:
Har ett stort intresse för affärssystem och verksamhetsprocesser och då gärna inom supply chain.
Idag arbetar som konsult inom Dynamics 365 eller annat ERP, alternativt att du sitter som avancerad användare/super user inom Dynamics 365 på vad vi kallar kundsidan
Brinner för att hjälpa och vidareutveckla kunder, och ge en service utöver det vanliga
Har obehindrade kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Du har ett driv och en förståelse för det affärsmässiga, det vi brukar kalla konsultmässighet helt enkelt. Problemlösning är något du gillar och är lite av det som driver dig i ditt arbete idag, och något som du gärna vill ha mer av. Givetvis är du en lagspelare av rang, då vi är ett lag där vi hjälper varandra, stöttar när det behövs och delar med oss av våra kunskaper och kompetens.
Det praktiska
Start: Omgående, men vi har givetvis förståelse för att du har en uppsägningstid.
Omfattning: Heltid, kontorstider
Placering: På något av våra kontor i Malmö, Göteborg, Stockholm, Helsingborg eller Halmstad
Rekryteringsprocessen kommer att bestå av telefonintervju, djupintervju, tester/case och referenstagning.
Om Fellowmind
Fellowmind är en europeisk marknadsledare inom digital transformation. Vi kombinerar djup branschkunskap och personlig vägledning med Microsofts molntjänster för hela affärsplattformen, från ERP, molninfrastruktur, dataanalys och AI, till CRM, intranät och Modern Workplace. Fellowmind är ett internationellt bolag med över 2000 medarbetare och har kontor i Nederländerna, Danmark, Finland, Polen och Sverige. Läs mer på www.fellowmind.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fellowmind Sweden AB
(org.nr 556733-9865)
Bruksgatan 1 (visa karta
)
211 22 MALMÖ Jobbnummer
9784507